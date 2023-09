Il 30 settembre Venezia alza i calici e si tinge d’arancione

L’aperitivo più arancione di sempre torna a far parlare di sé e lo fa nella città che più lo rappresenta e con la quale ha da sempre un legame speciale.

Parliamo dello Spritz, ovviamente, e di Venezia, un binomio destinato a rafforzarsi ancor di più il prossimo 30 settembre, quando Aperol farà tappa proprio nelle piazze e nei locali della Laguna con il suo tour estivo, che ha già toccato alcune delle principali città dello Stivale.

L’iniziativa, realizzata dal brand a favore nientemeno che del FAI, il Fondo per l’Ambiente Italiano, e dell’immenso patrimonio culturale italiano, porterà, dunque, anche a Venezia uno spettacolo che veneziani e turisti non dimenticheranno tanto facilmente.

Il programma della tappa veneziana

Si prospetta come una tappa unica e speciale, quella di Venezia, perché la forte vicinanza del brand con la città è risaputa, tanto che Aperol, nel 2023, ha portato avanti, insieme all'associazione Venice on Board, il restauro di una Sanpierota, un’imbarcazione tradizionale veneziana che si conduce tramite la Voga Veneta, una tecnica di navigazione tipica della laguna che rischia di essere dimenticata. Proprio su questa barca, Aperol ha quindi offerto oltre 150 corsi gratuiti di voga veneta, per mantenere in vita questa tradizione nelle nuove generazioni.

E proprio la Sanpierota, affiancata da una seconda imbarcazione tipica, la Caorlina, per tutto il pomeriggio del 30 settembre, dalle ore 18:00 alle ore 22:30, per questa tappa veneziana del tour Aperol, offriranno uno spettacolo sull’acqua: sulle due imbarcazioni si terrà una performance itinerante con luci, musica e sei ballerini che faranno piccoli show davanti a ciascuno dei locali coinvolti nell’iniziativa.

Ogni imbarcazione farà il proprio percorso, partendo l’una da Nord e l’altra da Sud, attraverso 7 tappe ciascuna, coinvolgendo più di 20 locali e arrivando, così, insieme, all’ultima tappa, Terrazza Aperol, che, dopo il Dj set no-stop del pomeriggio, diventerà a fine serata palcoscenico d’eccezione della performance finale dei sei ballerini riuniti.

Insomma, il tour di Aperol ha in serbo ancora grandi sorprese e, la città di Venezia, non fa certo eccezione. Qui, come nelle tappe precedenti, nei locali e nelle strade, saranno posizionati totem e installazioni digitali, come l’Infinity Mirror e il Counter, un grande schermo che mostra in tempo reale quanti punti sono stati finora raccolti dalla community a sostegno del FAI.

Aperol e FAI insieme per brindare al patrimonio culturale italiano

Già, perché Aperol è oggi l’aperitivo italiano per eccellenza nel mondo e, in quanto tale, dedica risorse ed energie alla valorizzazione della sua casa, l’Italia. Quest anno, per ogni tappa del suo tour estivo, Aperol coinvolge la sua community nell’iniziativa “un aperitivo insieme vale di più”. In cosa consiste? Semplice: se posti una foto del tuo aperitivo con Aperol Spritz, con tag ad @aperol.italia e hashtag #adv ottieni dei punti che Aperol converte in donazioni concrete al FAI.