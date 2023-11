È Venezia la nuova patria dell’oftalmologia: apre un nuovo centro all’avanguardia

Alzi la mano chi non ha mai pensato di correggere quel fastidioso difetto visivo che lo perseguita da tutta la vita. E alzi la mano chi, alla fine, ci ha rinunciato perché “costa troppo” o perché “non è sicuro”.

In realtà, non serve alzare la mano: basta guardarsi intorno ogni giorno e contare quante persone indossano occhiali, per capire quanti non hanno scelto la strada chirurgica.

Senza contare, poi, che ai portatori di occhiali, vanno aggiunti anche coloro che indossano lenti a contatto. Ci si rende così facilmente conto di quanto le patologie oculari siano comuni tra gli italiani di ogni fascia d’età.

Parliamo, infatti, di disturbi quali miopia, ipermetropia, astigmatismo, o di patologie come cataratta e presbiopia. Tutti disturbi visivi che possono essere corretti con occhiali e lenti. Ma parliamo anche di patologie che si possono addirittura eliminare grazie alla chirurgia refrattiva, a interventi laser e intraoculari.

Clinica Baviera: la nuova frontiera dell’oftalmologia arriva a Venezia

Ad occuparsene con successo, da oltre 30 anni, in mezza Europa, è il Gruppo Baviera con le sue 92 cliniche presenti in Spagna, Germania, Austria e Italia.

Qui da noi, già presente in diverse città del nord Italia, il Gruppo apre ora una nuova Clinica Baviera anche a Venezia, espandendo così il proprio bacino di utenti nel Veneto e proseguendo il lavoro di quella che, fino a oggi, era considerata l’indiscusso punto di riferimento del settore nella regione, la rinomata Clinica Torre Eva di Mestre.

L’acquisizione di Torre Eva da parte del Gruppo Baviera, porta con sé un miglioramento che si concretizza in nuove prestazioni d’avanguardia e nuovi standard d’eccellenza, garantendo diversi vantaggi per l’utente:

Alta competenza scientifica dei professionisti e specialisti che vi lavorano.

dei professionisti e specialisti che vi lavorano. Tecniche microchirurgiche innovative , testate dal Dipartimento Ricerca, Sviluppo e Innovazione.

, testate dal Dipartimento Ricerca, Sviluppo e Innovazione. Un’ampia rete di cliniche europee e oltre 200 medici oculisti collegati tramite piattaforma online, in grado di condividere opinioni, suggerimenti, protocolli e standard d’eccellenza.

e oltre 200 medici oculisti collegati tramite piattaforma online, in grado di condividere opinioni, suggerimenti, protocolli e standard d’eccellenza. L’esperienza di un Gruppo pioniere della chirurgia refrattiva, nel trattamento della cataratta e in patologie della retina con all’attivo più di un milione di trattamenti fra interventi laser e intraoculari.

della chirurgia refrattiva, nel trattamento della cataratta e in patologie della retina con all’attivo più di un milione di trattamenti fra interventi laser e intraoculari. Possibilità di accedere a prestazioni chirurgiche d’eccellenza a prezzi competitivi finalmente alla portata di tutti.

Mai più occhiali e lenti a contatto: una soluzione definitiva alla portata di tutti

Insomma, se vi dicessero che il vostro difetto visivo può essere eliminato a costi accessibili e in modo sicuro; che, per risolvere il problema, non dovrete uscire dalla vostra regione, o addirittura città; e che, in un colpo solo, potreste anche liberarvi della “prigionia” di occhiali e lenti a contatto, voi che fareste?

Alzi la mano chi non accetterebbe subito di prenotare un appuntamento alla Clinica Baviera di Venezia.