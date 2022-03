La potenza del sole nel salone di casa tua

La crisi energetica è un problema che preoccupa i consumatori italiani, il risultato di questa crisi è un aumento considerevole delle tariffe di luce e gas.

Malgrado gli interventi governativi effettuati per alleggerire l’impatto delle bollette, l'aumento per la famiglia tipo1 in tutela è stato di circa il +55% per la bolletta dell'elettricità e il +42% per quella del gas per il primo trimestre del 2022.

Il migliore alleato: il fotovoltaico e il sole

Il fotovoltaico rappresenta un grande alleato nel contenere l'aumento delle bollette.

L’installazione di un impianto fotovoltaico si rivela oggi una scelta efficiente e lungimirante, per il bilancio familiare e per l’ambiente: lo sviluppo sostenibile si coniuga infatti alla protezione dai rincari, grazie a un circolo virtuoso in cui il proprietario di un impianto fotovoltaico è al tempo stesso consumatore e produttore.

L’installazione di un impianto fotovoltaico con sistema di accumulo oggi consente di raggiungere un buon livello di indipendenza energetica pari a circa due terzi dell’energia prodotta e autoconsumata, con un conseguente sensibile risparmio in bolletta.

L'installazione dei pannelli solari risulta essere una mossa lungimirante che può contenere i consumi fino a quasi il 60% ( questo dato è influenzato dalla dimensione dei pannelli installati).

Proviamo a fare un esempio:

Oggi un cliente tipo sprovvisto di impianto Fotovoltaico, residente con consumo annuo di 2.700 kWh, 3 kW di potenza in regime di Maggior Tutela (tariffe ARERA I trimestre 2022) spende per l’energia elettrica 1.245 € all’anno tasse incluse.

A parità di consumo e tariffe, lo stesso cliente dotato di un impianto Fotovoltaico con sistema di accumulo (3 kW di potenza e 20 mq di superficie e 5 kWh di capacità di accumulo), spenderebbe sensibilmente meno, perché:

• grazie all’impianto produrrebbe 3.510 kWh di energia

• consumerebbe direttamente circa la metà dell’energia prodotta, ovvero 1.730 kWh pari a circa il 64% del proprio fabbisogno annuale, con un risparmio in bolletta di 707 €/anno (-57%)

• rivenderebbe 1.780 kWh in eccesso prodotti dall’impianto che verrebbero immessi in rete e ritirati dal GSE, con un guadagno per il cliente in regime di Ritiro Dedicato pari a 231 €/anno.

Il beneficio economico complessivo sarebbe dunque di 938 €/anno ovvero ben il 75% sulla spesa annua per l’energia.

Per ottimizzare ancor di più l'efficienza dei pannelli fotovoltaici è possibile installare delle batterie in grado di immagazzinare l'energia prodotta durante il giorno e di erogarla durante la notte.

Una volta che questi accumulatori sono carichi, il sistema non smette di immagazzinare energia, ma la riversa nella rete, in sintesi l'energia in eccesso viene venduta ai gestori dei servizi energetici, generando un introito che andrà a ridurre ancor di più la spesa energetica.

Al fine di installare sia gli impianti fotovoltaici, che gli accumulatori è possibile approfittare dell'Ecobonus, incentivo che è stato confermato anche per il 2022.



Con Hera Fotovoltaico di Ascotrade, l’azienda si occupa direttamente delle pratiche di cessione del credito e lo sconto del 50% sul prezzo dell’impianto è immediato in fattura, consentendo così di dimezzare immediatamente l’investimento sostenuto.

Rivolgersi ai professionisti per far fronte al caro bollette

Il fotovoltaico raoppresenta un'enorme risorsa per il pianeta e per le nostre tasche, come ogni cosa è però fondamentale affidarsi ai professionisti, infatti solo un’azienda professionale, con uno staff competente, una rete collaudata e un servizio post vendita d’eccellenza può garantire risparmio e servizi.

Il sistema fotovoltaico viene progettato su misura in base alle specifiche esigenze di consumo, alle caratteristiche dell’abitazione e della zona di riferimento.

L’offerta di Ascotrade è composta da un impianto fotovoltaico di ultima generazione a cui è possibile associare un sistema di accumulo dell’energia prodotta e aggiungere componenti opzionali per ottimizzare al meglio le prestazioni dell’intero sistema.

Bonus fiscale in fattura

Grazie ai vantaggi della cessione del credito fiscale prevista dall’Ecobonus (DL n.34 del 2020 - Art.121) con Hera Fotovoltaico di Ascotrade il cliente ha uno sconto diretto in fattura del 50% sul prezzo dell’impianto fotovoltaico e dell’eventuale sistema di accumulo.

25 anni di garanzia

Il rendimento dei pannelli solari è garantito: viene assicurata una produzione di energia elettrica dopo 25 anni ancora dell’80%. Hera Fotovoltaico di Ascotrade utilizza pannelli e componenti di altissima qualità, in grado di massimizzare il rendimento con qualsiasi esposizione e inclinazione del tetto.

Servizio chiavi in mano

In base alle esigenze di potenza e alle caratteristiche della superficie d’irraggiamento a disposizione, il sistema installato può essere di diversa gamma.

Il prezzo include anche un’assicurazione All Risk che va, a seconda della gamma di sistema installato, dai due ai cinque anni, che copre dai danni diretti e indiretti, come eventi atmosferici (grandine, fulmini, trombe d’aria), guasti che bloccano l’impianto, furto e atti vandalici. Per richiedere un preventivo è possibile rivolgersi ad Ascotrade.



L’installazione non prevede interventi troppo invasivi e viene eseguita in 24/48 ore.

1 La famiglia tipo ha consumi medi di energia elettrica di 2.700 kWh all'anno e una potenza impegnata di 3 kW; per il gas i consumi sono di 1.400 metri cubi annui (Fonte Arera).