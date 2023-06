Il Salone Nautico di Venezia: l'arte navale incontra l'innovazione ecologica

Ha preso il via la quarta edizione del Salone Nautico di Venezia, una manifestazione fortemente voluta dal sindaco Luigi Brugnaro, grande amante delle imbarcazioni.

Si tratta di un'occasione imperdibile non solo per chi ha la passione o la possibilità di possedere un'imbarcazione, ma anche solo per scoprire un luogo leggendario della città lagunare come l'Arsenale. La fiera internazionale dedicata alla nautica proseguirà fino al 4 giugno e vedrà la partecipazione di 220 espositori e 300 imbarcazioni, diventando così il palcoscenico ideale per accogliere l'eccellenza della cantieristica internazionale.

La manifestazione dedicherà spazio anche al segmento eco-sostenibile, presentando gioielli marittimi con propulsione elettrica, ibrida e a idrogeno. Lo slogan scelto per accompagnare i visitatori italiani e stranieri alla scoperta dei nuovi modelli e delle lavorazioni tradizionali e artigianali è "L'arte navale torna a casa". Questo sottolinea l'importanza della manifestazione nel valorizzare non solo l'innovazione nel settore, ma anche le tradizioni e l'artigianato in una città iconica come Venezia, spesso definita la "città più antica del futuro" come ha ribadito il sindaco Brugnaro.