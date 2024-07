Una trattoria di Jesolo tra la migliori destinazioni mondiali dove mangiare carne

Anche quest'anno c'è tanta Italia nella “World’s 101 Best Steak Restaurants”, l’elenco dei 101 migliori ristoranti al mondo dove mangiare carne. Sono ben sette i ristoranti nostrani inseriti all'interno di quella che è la più importante classifica al mondo dei locali che servono specialità a base di carne, le cosiddette steakhouse.

Un riconoscimento importante per il Bel Paese che si conferma ai vertici mondiali anche quando si parla di tipologie e modalità di preparazione di quello che è uno degli alimenti più amati.

Anche Jesolo in classifica

Vertici nei quali è presente anche un noto ristorante di Jesolo, vero e proprio orgoglio per l'intera comunità Jesolana, la Trattoria dall'Oste.

Punto di riferimento nel panorama della ristorazione fiorentina, la Trattoria dall'Oste ha puntato tutto sulla carne sin dalle sue origini, che affondano le loro radici tra i vicoletti di Firenze. Ed è proprio dal capoluogo toscano che è partito tutto, grazie alla passione di un gruppo di ragazzi verso la storia e la cultura che ruotano attorno alla Bistecca alla Fiorentina. Passione che, dopo aver conquistato i palati di Firenze, ha travolto anche il Veneto, ed in particolare Lido di Jesolo.

La cura dei dettagli fa la differenza in ogni piatto di Trattoria dall'Oste. Un menu che include solo le migliori carni, provenienti da tutto il mondo, selezionate curando l'intero processo di filiera: dall’allevamento, alla macellazione, fino alla lavorazione e alla frollatura.

La qualità è la caratteristica principale che deve avere la carne ed è per questo – e per il benessere dell'animale – che gli allevamenti hanno caratteristiche che permettono una crescita adeguata con metodi etici, nel rispetto delle abitudini di ogni capo, evitando sofferenze ingiuste.

Il risultato è un'autentica celebrazione del gusto, attraverso l'utilizzo di 15 diverse tipologie di manzo, in vari tagli tra Scottone. Un'esperienza a 360° che, oltre alla Chianina, include chicche uniche come Wagyu, Rubia Gallega, Black Angus, Sashi e Swami, oltre a una lunga serie di piatti toscani.

Passione sconfinata per la cultura della carne

Trattoria dall'Oste è in primis passione, sentimento che coinvolge il cliente anche grazie al Sommelier della Carne – nuova figura introdotta proprio dal ristorante –, un macellaio che dal bancone a vista è pronto a guidare gli ospiti alla scoperta del menù e alla ricerca delle scelte migliori per ogni palato, con l’obiettivo di ampliare e trasmettere la cultura del prodotto.

La cultura della carne portata al livello superiore, Trattoria dall'Oste rappresenta tutto questo e molto altro, un viaggio nel mondo delle carni più pregiate per un'esperienza da raccontare.

Non rimane che prenotare il proprio tavolo al ristorante sito a Lido di Jesolo, in via Bafile 191, per assaporare l'offerta più ricca del circondario. Visitando il sito web è possibile, tra le altre cose, leggere il menù in anteprima e rimanere aggiornati su tutte le novità.