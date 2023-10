L’ULSS 3 Serenissima organizza per la settimana dell'Allattamento, dal 2 al 7 ottobre 2023, nei 4 Distretti - Venezia, Mestre, Mirano Dolo, Chioggia -una fitta serie di appuntamenti di sensibilizzazione e informazione.

L'Azienda è presente con i Servizi Infanzia Adolescenza Famiglia - Consultori Familiari, il Dipartimento di Prevenzione -Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, Pediatri di Libera Scelta e con le Ostetriche dei Presidi Ospedalieri, mettendo a disposizione i professionisti per consulenze, incontri, confronti sulle tematiche relative all'allattamento e a tutte le buone prassi che garantiscono una sana crescita del bambino dal punto di vista della salute fisica, relazionale e affettiva.

Sono previsti incontri pubblici nelle piazze cittadine per facilitare un dialogo con le famiglie, i genitori, i nonni e mettere a disposizione le professionalità degli operatori.

L'allattamento, beneficio per la donna e per i bambini è fonte di salute futura per il neonato. Il latte materno costituisce l'alimento elettivo, prezioso per la salute del bambino, nonchè alimento sano e naturale. L'allattamento accomuna in modo universale l'avvio della relazione mamma bambino, della relazione umana.

Le Unità Operative Complesse Infanzia Adolescenza e Famiglia della ULSS 3, da anni promuovono, con eventi e iniziative gratuite e aperte alla popolazione, la sensibilizzazione all’allattamento.

La proposta è estesa a tutti i distretti dell’Azienda sanitaria con una grande ricchezza di proposte utili a sviluppare momenti di informazione per le mamme, i papà e l'intera comunità riguardo all'essere genitore, per la prima volta ma non solo, con tutte le variabili, i cambiamenti, le emozioni, le paure che entrano in gioco in questo particolare momento della vita della donna e della famiglia.

E' intorno al tema della genitorialità, che l'Azienda ULSS 3 promuove la cultura della prevenzione e della promozione della salute anche grazie ad un lavoro di rete in collaborazione con gli Ordini Professionali, i 23 Comuni sul cui territorio la Aulss 3 opera, il Terzo Settore. Gli operatori, insieme ai genitori, per un buon inizio!

Qui per scaricare le brochure:

Distretti 1 e 2

Distretto 3 Dolo Mirano

Distretto 4 Chioggia-Cavarzese