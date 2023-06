Diario scolastico? Per il prossimo anno da passare in classe, il più ricercato dai ragazzi è quello dell'Ulss 3 Serenissima. "Non è solo bellissimo graficamente - spiega il Direttore del Dipartimento di Prevenzione, Vittorio Selle - ma è anche portatore di messaggi di grandissima attualità. E come spiega già in copertina, permetterà ai ragazzi delle scuole di fare, durante tutto l'anno scolastico, un vero e proprio itinerario nella nostra splendida regione, il Veneto, tra salute, natura e cultura. Oltre alle consuete pagine dedicate ai programmi scolastici, agli orari delle lezioni e ai compiti per casa, gli allievi delle scuole primarie troveranno consigli sui corretti stili di vita, ragionamenti non banali sulla tutela dell'ambiente e sulla sostenibilità, e veri e propri viaggi dentro un territorio, quello della nostra regione, che con il mare, il verde, le montagne e i suoi tesori d'arte offre tutto quanto necessario per... vivere bene. E non è cosa da poco dare ai ragazzi questo messaggio, in un tempo in cui molti di loro sembrano non essere sufficientemente attenti o sufficientemente stimolati a guardare il bello che li circonda".

Ultima notazione non irrilevante: il diario è gratuito. Prodotto dall'Ulss 3 Serenissima e dall'Editoriale La Voce, con la partecipazione della Città Metropolitana e la collaborazione di alcuni importanti partner, viene infatti distribuito gratuitamente alle scuole che ne fanno richiesta e aderiscono all'iniziativa: "Il Diario è un progetto di comunicazione e di promozione della salute - sottolinea il Direttore Generale Edgardo Contato - che l'Ulss 3 Serenissima condivide con i sindaci del territorio: insieme alle amministrazioni civiche, infatti, proponiamo agli istituti scolastici l'adozione del Diario, che a loro volta poi le scuole donano ai ragazzi. Riscontriamo un vasto apprezzamento, poiché già 35 Istituti su 45 nel territorio hanno accolto la proposta, ed altri la stanno valutando in questi giorni. Senza dimenticare che un Diario uguale per tutti gli alunni della stessa classe, tra le altre cose, viene indicato da moltissimi docenti e dirigenti scolastici come un importante messaggio rivolto ai ragazzi".