"El Todaro" e "San Giacomo Benefica" sempre vicine all'Ospedale

Si ripetono i gesti di attenzione verso l'Ospedale di Venezia da parte di associazioni di volontariato: nei giorni scorsi questa sensibilità e quest'attenzione si sono concretizzate in una duplice donazione, di strumentazioni e di fondi per la formazione.

Ad impegnarsi per l'Ospedale Civile sono state l'associazione "El Todaro benefico Onlus" e l'organizzazione di volontariato "Società San Giacomo Benefica ODV": le due realtà hanno donato alla Cardiologia di Venezia un nuovo sistema per la lettura degli elettrocardiogrammi Holter a cui si sottopongono i pazienti con problemi cardiaci, e al reparto di Anestesia e Rianimazione due corsi di perfezionamento in Cardiologia.

Le nuove apparecchiature per la registrazione e la lettura dell’Holter – sono stati donati cinque registratori indossabili e una stazione di controllo centrale – sono di ultima generazione.

Spiega il Primario della Cardiologia del Civile, Giuseppe Grassi:

"Grazie alla vicinanza di questi donatori aggiorniamo la nostra dotazione di strumenti di rilevazione, mettendo a disposizione degli utenti il miglior sistema in produzione: da qui in poi i registratori che i pazienti indosseranno per la giornata di monitoraggio consentiranno la memorizzazione di 12 canali ECG; i rilevatori sono inoltre più agevoli da indossare perché ulteriormente miniaturizzati, riducendo al minimo il fastidio per i pazienti; la workstation di lettura, poi, è estremamente automatizzata e consente così di ridurre al minimo gli errori di lettura".

I due corsi di perfezionamento donati dalle associazioni mantengono uno stretto collegamento con le attività di cura cardiologica:

Sottolinea il dottor Grassi

"Si tratta appunto di due master di perfezionamento in Cardiologia per gli specialisti anestesisti e rianimatori, e preparano il professionista in Anestesia all’approfondimento e alla gestione degli aspetti cardiologici più rilevanti".

La donazione è stata completata nei giorni scorsi, all'Ospedale di Venezia, con un breve momento formale: i rappresentanti dell'Associazione Onlus e della Società benefica hanno consegnato il loro dono nelle mani del Direttore Generale dell'Ulss 3 Serenissima, Edgardo Contato, e dei Primari della Cardiologi a, Giuseppe Grassi, e della Rianimazione, Marco Meggiolaro.

Ha commentato il Direttore Contato:

“Questa è una donazione fatta con il cuore per la cura del cuore e conferma la sensibilità delle associazioni e dei cittadini nei confronti della struttura ospedaliera. Ma è anche una donazione fatta con la testa perché, concordando con i Reparti l'oggetto del loro impegno, le associazioni aiutano nel modo migliore possibile le équipe specialistiche. Si concretizza così un affiancamento importante, attraverso cui le associazioni e la città vanno a contribuire all'ammodernamento tecnologico ospedaliero, con interventi che vanno a diretto vantaggio dei pazienti e di tutta la comunità”.

L'associazione El Todaro benefico e la Società San Giacomo Benefica ODV, peraltro, non sono nuove a questo affiancamento: lo scorso anno avevano donato due letti a movimentazione elettrica per la degenza al reparto di Cardiologia, mentre avevano contribuito al lavoro del reparto di Anestesia e Rianimazione con tre premi studio per specializzandi di Anestesia e Rianimazione in Cardiologica e con un software per l'ecografo del reparto. I rappresentanti delle associazioni hanno sottolineato come le donazioni si sono rese possibili anche grazie alla raccolta fondi avviata in occasione della cena sociale a scopo benefico "Aggiungi un vicino a tavola", iniziativa che rientra nel programma de “Le Città in Festa”.