Igiene pubblica, arriva il numero unico gratuito per l'utenza

Da febbraio 2023 si dialoga con il Servizio di igiene e sanità pubblica (Sisp) attraverso un numero telefonico unico e gratuito.

"Tutti gli utenti, per ogni più varia necessità di contatto con il nostro Sisp - spiega il direttore, Vittorio Selle - .utilizzano da febbraio un unico numero telefonico: 800938811. Si tratta di un numero verde, quindi gratuito per chi chiama, che permette di contattare tutti i vari servizi, dagli uffici amministrativi al servizio vaccinale pediatrico, dal servizio per le malattie infettive all'ufficio informazioni. Il numero unico è stato introdotto per agevolare il contatto con la cittadinanza, e va detto che questa unificazione dei recapiti telefonici è la tappa conclusiva di un processo di riorganizzazione delle attività vaccinali che ha coinvolto non solo l’assetto degli ambulatori, ma anche, più in generale, di tutte le strutture del servizio che si relazionano direttamente con l’utenza. L'obiettivo di questo continuo processo di revisione delle modalità di servizio è duplice: in primo luogo facilitare il contatto da parte della cittadinanza; in secondo luogo garantire a tutti i residenti del territorio dell'azienda sanitaria modalità di interazione con il servizio che siano uniformi e coerenti tra tutti i distretti"

Non si tratta di una semplice implementazione tecnica: "Per un miglior servizio offerto all'utenza - spiega il dottor Selle - con il numero unico è stato istituito un gruppo di personale dedicato e adeguatamente formato; per fare due esempi, alle telefonate per l'Ambulatorio infezioni sessualmente trasmesse e gestione casi malattie infettive, rispondono operatori sanitari di provata esperienza nella materia; allo stesso modo, l'Ufficio informazioni risponde per informare sui servizi offerti dal Sisp, il Covid19, le campagne vaccinali e la richiesta documentazione cause di morte".

Il nuovo numero unico

Da febbraio, quindi, l'utenza contatta il Sisp dell'Ulss 3 Serenissima utilizzando il nuovo numero unico 800938811. Attraverso il numero unico, l'utente può poi scegliere cinque percorsi che selezionerà attraverso il tastierino numerico, secondo le indicazioni fornite: premendo il tasto 1, ad esempio, verrà connesso con l'Ufficio informazioni; premendo il tasto 2 con le segreterie dell'Ambulatorio vaccinale adulti; premendo il tasto 3 dialogherà con le segreterie dell'Ambulatorio vaccinale pediatrico; il tasto 4 lo metterà in collegamento con l'Ambulatorio infezioni sessualmente trasmesse e gestione casi malattie infettive; il tasto 5 gli permetterà di parlare con la segreteria amministrativa del Sisp.

Il numero unico 800938811, che è un numero gratuito per l'utenza, è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:00; all'utente che chieda di parlare con uno specifico servizio non attivo in quel momento, un risponditore automatico offrirà lo specifico orario in cui ritelefonare.

"La nostra Ulss 3 Serenissima - conclude il dottor Selle - mette a disposizione degli utenti tutte le informazioni utili alle loro esigenze. E però abbiamo ritenuto di offrire anche questo servizio telefonico riorganizzato nel numero unico, che nasce con l'ottica di migliorare ulteriormente l'esperienza dell'utente in caso di dubbi, prenotazioni vaccinali, o quando non ha modo di accedere al web".