Letture, teatro, incontri con gli studenti e gli universitari: tutte le iniziative per la Giornata della Salute mentale

Anche quest'anno, in occasione della Giornata mondiale della Salute mentale, che si celebra il 10 ottobre, il Dipartimento di Salute mentale (DSM), in collaborazione con le associaizoni e gli enti locali del territorio (nell'ambito dei Piani di Zona), organizzerà e parteciperà ad alcuni eventi volti alla sensibilizzazione della popolazione sui temi della salute mentale e contro il pregiudizio che affligge le persone con patologie psichiatriche.

Di seguito si elencano tutti gli eventi in programma.

Venerdì 29 settembre, presso varie sedi del DSM

"Il Veneto legge"

Partecipando alla manifestazione regionale “Il Veneto legge”, gli operatori e gli utenti saranno coinvolti in una maratona di lettura in varie sedi del territorio, assieme ai Comuni interessati e in collaborazione con la Sezione di Venezia dell’Associazione Italiana Tutela Salute Mentale (AITSaM). Il tema di quest’anno – il fiume – ha suggerito la scelta del testo "Morimondo" di Paolo Rumiz (Feltrinelli, Milano 2013), omaggio all’universo del Po, che in Veneto conclude il suo corso.

La maratona partirà alle 9.30 dalla Scoletta dei Calegheri di Venezia e proseguirà a Mestre, Chioggia, Dolo, Noale, Campolongo Maggiore e Fossò. Ad alternarsi nella lettura saranno utenti dei servizi di Salute Mentale, familiari, volontari, operatori sanitari, studenti, cittadini dei Comuni interessati, in una staffetta all’insegna del comune amore per il libro e dell’orizzonte che apre alla mente e al cuore. Si potrà seguire nelle varie sedi, tutte aperte al pubblico, o attraverso la diretta Facebook che le collega.

Martedì 10 ottobre, Museo M9 di Mestre

"Le Emozioni: Riconoscerle e Viverle".

L'evento "Le Emozioni: Riconoscerle e Viverle", previsto per martedì 10 ottobre, al Museo M9 di Mestre, dalle ore 10.00 alle 13.00, è organizzato con il supporto del Dipartimento di Prevenzione, area Prevenzione Salute e Interventi di Comunità. Prevede il coinvolgimento delle classi IV e V di alcuni Istituti superiori del territorio di Mestre. L'obiettivo è quello di porre l'attenzione su tutte le emozioni che ognuno di noi prova e fornire degli strumenti utili per la loro gestione ed espressione, proponendo una esperienza che sia anche di natura pratica attraverso dei workshop tematici. Durante l'incontro è prevista una parte introduttiva generale su che cosa sono le emozioni, quali sono i canali di espressione e tutte le dinamiche correlate, a cui seguirà una suddivisione in gruppi nei vari workshop tematici.

Martedì 10 ottobre, Teatro Villa dei Leoni a Mira

"Senza SKEI"

Martedì 10 ottobre, d alle ore 21.00, al Teatro Villa dei Leoni, a Mira andrà in scena lo s pettacolo teatrale "Senza SKEI", che ha per protagonisti gli attori comici Carlo e Giorgio.

Mercoledì 11 ottobre, Ca' Dolfin a Venezia

"Stare Bene: servizi in rete per gli studenti".

Mercoledì 11 ottobre, dalle 9.00 alle 12.30, nell'Aula Magna di Ca' Dolfin a Venezia, avrà luogo la p resentazione agli studenti universitari e del Conservatorio della rete di intervento d'aiuto per il disagio giovanile e prevenzione e trattamento precoce dei disturbi psichiatrici da parte dei servizi offerti dalla rete universitaria (servizi e sportelli psicologici di ESU, Ca' Foscari, IUAV, Accademia della Belle Arti, Conservatorio) e dalle rete dei Servizi territoriali dell'Ulss 3 Serenissima (DSM - SerD).

All'evento, intitolato "Stare Bene: servizi in rete per gli studenti", seguiranno workshop e laboratori di approfondimento sui temi trattati, offerti ai giovani universitari da tutti i servizi della rete durante i mesi di ottobre e di novembre. Nello specifico, i Servizi per la Salute Mentale di Venezia (CSM - Centro di Inclusione Sociale) offriranno agli studenti universitari e a tutti i giovani interessati (anche frequentatori dei Servizi di Salute Mentale) un laboratorio teatrale, sul tema del benessere, previsto per il giorno 16 novembre al Teatro Groggia, con la collaborazione del Comune di Venezia, di AITSaM e della Cooperativa Itaca.

Domenica 15 ottobre, Villa Farsetti a Santa Maria di Sala

"Vieni a scoprire come!"