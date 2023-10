Il futuro dell'integrazione tra servizi sanitari e servizi sociali e l'autorevolezza (perduta?) dei medici in tivù in un convegno dell'Ulss 3

Se il presente è fatto di integrazione forte tra servizi di cura e servizi socio-sanitari, il futuro potrebbe vedere questo equilibrio e questa integrazione messi in discussione da nuovi modelli legislativi. Come fare allora a garantire continuità alla connessione tra cura e assistenza, e alla costruzione di quelle reti che nella nostra regione costituiscono un presidio efficace e irrinunciabile? C'era anche questa domanda sul tavolo del convegno che si è svolto questa mattina al Padiglione Rama presso l'Ospedale dell'Angelo. Il titolo - "La sanità e l'integrazione socio-sanitaria oltre l'emergenza" - ha portato da subito i partecipanti a confrontarsi sulle possibili prospettive del settore.

In apertura il Direttore Generale dell'Ulss 3 Serenissima, Edgardo Contato ha sottolineato

"Servono idee nuove per ridisegnare un servizio sanitario che esce dalla sfida titanica della pandemia. Servono idee nuove per riempire di obiettivi e di nuova propositività le Case della Comunità, i 'luoghi', che stiamo costruendo grazie ad importantissimi finanziamenti. Servono idee nuove per rilanciare una sanità che sia davvero del territorio e dei cittadini".

Rilanciando il collegamento con il "Festival delle Idee", nella cui cornice è stato organizzato l'evento, il Direttore dei Servizi sociosanitari, Massimo Zuin, ha calato la ricerca di nuove idee nel tema specifico dell'integrazione tra sanità e servizi sociali: "Questa integrazione è fondamentale - ha detto - ed è indispensabile perché il servizio sanitario continui ad essere un riferimento pieno per il cittadino. Le linee guida che si stanno delineando portano verso un carico di lavoro e di responsabilità affidato ai Comuni; e però non possiamo non trovare nuove modalità di integrazione tra i servizi prettamente sanitari e quelli sociali. La lezione dell'integrazione socio-sanitaria, che soprattutto in Veneto ha costituito un modello vincente, è preziosa, e non possiamo non interrogarci su quale nuovo modello possiamo costruire insieme alle Amministrazioni comunali".

Nella seconda parte della mattinata il convegno svoltosi stamattina al Padiglione Rama e a cui hanno partecipato circa trecento operatori del settore, proponeva un altro tema di stringente attualità: sul tema "Medicina e massmedia, tra informazione e autorevolezza", ha portato la sua testimonianza Paolo Nucci, medico, docente e divulgatore sui temi sanitari. Ha parlato di "vizi e virtù dei medici in tivù", con l'obiettivo di riflettere, magari anche con un'ironia preoccupata, sul rapporto tra informazione, politica e comunicazione mediatica, sulla vertiginosa perdita di autorevolezza degli esperti, sui tic e le dissonanze cognitive della cultura politica e scientifica, in un panorama in cui i cittadini, alla fine, sembrano essere sempre più disorientati.