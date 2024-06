Torace demolito e poi ricostruito: all'Angelo un intervento complesso per un tumore invasivo

"Quando l'eccellenza diventa quotidiana: il resoconto di un'operazione chirurgica di alta complessità resa possibile da competenza e collaborazione tra diverse équipe specialistiche"

Poco più che cinquantenne, un paziente era stato aggredito da un grosso tumore maligno in pieno torace; all'Ospedale dell'Angelo è stato sottoposto ad un intervento di 7 ore, che lo ha liberato dal tumore e gli ha ricostruito l'intera parte anteriore del torace.

Il paziente, originario di Jesolo, 54 anni, era ricoverato presso il reparto di Chirurgia toracica: l'équipe guidata dal dottor Cristiano Breda aveva l'incarico preliminare di verificare la natura della neoformazione formatasi all'interno della parete toracica anteriore, nella zona sterno-costale. Eseguita la biopsia della massa, purtroppo riconosciuta come un tumore maligno. "L'esame istologico ha confermato che si trattava - sottolinea il dottor Breda - di un condosarcoma, una forma peraltro rara, di tumore maligno primitivo dell'osso e della cartilagine. Abbiamo quindi avviato un consulto interno, sottoponendo il caso al nostro “Gruppo oncologico multidisciplinare per le patologie toraco-polmonari”. Ed insieme agli specialisti del GOM abbiamo valutato come la chemioterapia non fosse indicata nel caso specifico, e abbiamo delineato le linee operative per la rimozione chirurgica della massa".

L'intervento

In considerazione della complessità e della durata dell’intervento, che sarebbe stata inevitabilmente lunga, all'Ospedale dell'Angelo è stata organizzata una sala operatoria dedicata per tutta la giornata, e si è proceduto all’attivazione di due specifiche équipe chirurgiche, una di Chirurgia toracica, diretta dal Primario Breda, e una di Chirurgia plastica, guidata anche qui dal Primario, il dottor Eugenio Fraccalanza. "L’intervento è durato sette ore circa - spiega il dottor Breda - ed è consistito in primo luogo nella demolizione della parete toracica anteriore, compresi lo sterno, la parte anteriore delle prime quattro coste da entrambi i lati, i muscoli pettorali e la pelle che li ricopriva, ossa e tessuti che il tumore aveva coinvolto. Rimossa così la neoformazione maligna è stato necessario procedere alla ricostruzione della parete toracica anteriore, con impianto protesico composito sintetico". Questa seconda fase poteva dirsi completata solamente con un complesso lavoro di chirurgia plastica: "La ricostruzione protesica della parete toracica - sintetizza il dottor Fraccalanza - ha riguardato sterno e coste, muscoli e cute, ed è stata coperta mediante la rotazione di ampio lembo muscolo-cutaneo della parte laterale del torace di sinistra".

Un esempio di eccellenza nel campo della chirurgia

Il decorso postoperatorio si è svolto regolarmente, e il paziente è stato dimesso: "Come ogni paziente colpito da neoplasia - spiegano i chirurghi - il soggetto operato seguirà il programma di follow up oncologico periodico. "Ancora una volta - sottolinea il Direttore Sanitario dell'Ulss 3 Serenissima, Giovanni Carretta - all'Ospedale dell'Angelo si è potuto compiere un intervento particolare e complesso grazie alla sinergia collaborativa tra diverse équipe specialistiche chirurgiche. E ancora una volta un intervento particolare e complesso, in questo caso su un paziente oncologico, ha dimostrato la praticabilità della via chirurgica e si conclude con l'ottimo risultato clinico della dimissione senza necessità di chemioterapia adiuvante".