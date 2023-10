Il Laboratorio Analisi dell'Ospedale dell'Angelo apre le porte alla cittadinanza

Strutturato in cinque sedi ospedaliere diverse, il Laboratorio Analisi dell'Ulss 3 Serenissima produce 10 milioni di esami all'anno: "La nostra struttura compie un lavoro nascosto ma gigantesco - spiega il Direttore, il dottor Paolo Carraro - che poi ha come esito, per ciascun paziente, un foglio A4 che riassume, con numeri ed asterischi, l'esito delle analisi. Questo lavoro gigantesco è affidato a strumentazioni tecnologicamente avanzatissime, ma è fatto anche e soprattutto di persone e di professionalità. Il nostro Laboratorio infatti impegna decine di tecnici di laboratorio e diversi medici, biologi, operatori sociosanitari e infermieri".

"Abbiamo voluto provare a mostrare - spiega ancora il dottor Carraro - chi lavora e che cosa accade dietro le quinte del laboratorio analisi dell’ospedale dell'Angelo. Lo abbiamo fatto realizzando e pubblicando un breve video che è come un itinerario attraverso le varie fasi della processazione dei prelievi e dei campioni. Ma poi, in occasione della Giornata europea della Medicina di Laboratorio, che si celebra domenica 5 novembre, insieme all'Azienda sanitaria abbiamo inteso proporre la possibilità di visitare proprio i laboratori dell’Ospedale dell’Angelo: potremo mostrare ai cittadini o ai professionisti interessati le dotazioni tecnologiche che vengono utilizzate. I nostri professionisti in diverse sub-specialità e con ruoli diversificati, inoltre, accompagneranno i nostri ospiti a scoprire e a capire la sostanza di esami di laboratorio e di come ne viene assicurata la qualità". Potrà essere visitato anche il Laboratorio di Genetica, diretto dal dottor Mosè Favarato.

"Importantissima nel lavoro della nostra Ulss 3 Serenissima - sottolinea il Direttore Generale Edgardo Contato - la Medicina di Laboratorio merita davvero l'attenzione che le si vuole dare con la Giornata europea che sta arrivando: è infatti una scienza nascosta che ogni giorno contribuisce a curare e a salvare la vita a molti malati, ed è giusto e bello che gli operatori di questo ambito si mettano a disposizione. Nei prossimi giorni accoglieranno chi è interessato a visitare questo piccolo 'mondo a parte' dentro l’ospedale, che probabilmente non si immagina e che sarà una sorpresa scoprire".

Le visite aperte alla cittadinanza, della durata di circa 30 minuti, sono organizzate nell'Ospedale dell'Angelo in novembre, dal giovedì 2 a sabato 4 e da martedì 7 a sabato 11: si partecipa previa prenotazione, chiamando la segreteria del Laboratorio allo 041.9657540 nei giorni feriali dalle 9.30 alle 15.00 ed il sabato fino alle 13.00.