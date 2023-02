Un nuovo sito per l'Ulss 3 Serenissima

“Il nuovo Sito dell’Ulss 3 Serenissima è un passo avanti importante nel rapporto tra l’Azienda sanitaria veneziana e i suoi utenti. E questa nuova piattaforma digitale, per la sua origine e per le modalità con cui è stata realizzata, si propone anche come un esempio virtuoso per le altre realtà regionali, sia nell’ambito sanitario che in quello più vasto della Pubblica Amministrazione”. Lo ha spiegato il Direttore dei Servizi sociosanitari dell'Ulss 3 Serenissima, Massimo Zuin, presentando il nuovo Sito nella sede dell'Azienda sanitaria. La conferenza stampa è stata presieduta dagli Assessori regionali Manuela Lanzarin e Francesco Calzavara, poiché il nuovo sito web dell’Ulss 3 Serenissima è stato realizzato in stretta collaborazione con la Direzione Informatica della Regione del Veneto, a partire dalla piattaforma tecnologica e informatica regionale MyPortal3.

Le dichiarazioni

“Il nostro nuovo portale è insieme un punto di arrivo e un punto di partenza”, spiega il Direttore Zuin: “In primo luogo – sottolinea – rende concreto l’obiettivo che ci eravamo dati, e cioè dimostrare che è possibile realizzare il sito internet di un’Azienda Sanitaria utilizzando la piattaforma tecnologica della Regione Veneto, già proficuamente utilizzata in moltissimi Comuni. In concreto, questo significa, per la nostra Ulss un'importante ottimizzazione delle risorse, un contenimento della spesa, e nuove opportunità di collegamento e di sinergia tra gli enti uniformi del Servizio sanitario regionale. Ma si tratta anche di un punto di partenza, perché contribuiamo a dimostrare che questi benefici possono essere estesi a tutte le realtà della Pubblica Amministrazione e del servizio sanitario che nel territorio vorranno seguire il nostro esempio”.

“La Regione del Veneto, nell’ottica di semplificare il rapporto tra Pubblica Amministrazione e singolo cittadino – ha spiegato l’Assessore regionale al Bilancio, Programmazione e all’Agenda Digitale, Francesco Calzavara – da diversi anni mette a disposizione degli enti locali veneti un’infrastruttura digitale innovativa (MyPortal3) a titolo completamente gratuito, che oggi è utilizzata da oltre 250 Amministrazioni comunali. Partendo da questa esperienza abbiamo condiviso e creato su misura questo progetto dell’Ulss 3 Serenissima per aprire la strada ad una condivisione del format con tutte le altre Aziende sanitarie venete, creando così una interfaccia unica e semplice, una navigazione intuitiva e facilmente accessibile in tutti i portali delle nove Ulss. Vogliamo definire uno standard unico per superare il sistema attuale basato su siti diversi. Il cittadino veneto deve avere la stessa esperienza di navigazione su tutti i portali del servizio sanitario regionale”.

“E’ una tappa fondamentale di un percorso che intende semplificare il rapporto tra cittadino e sanità – ha specificato l’Assessore regionale alla Sanità, Manuela Lanzarin –. Infatti, in questo progetto fondamentale sarà la parte di co-design con i cittadini che saranno invitati ad affiancare l’Ulss 3 in un processo di confronto sulla percezione della qualità dei servizi informativi a disposizione. I feedback raccolti ci consentiranno di adattare l’online sulla base delle indicazioni che riceveremo. Quello dell’evoluzione del sistema informativo sanitario è un percorso impegnativo, soprattutto dopo i due anni di pandemia che hanno contribuito ad aumentare le richieste online da parte dei cittadini. Siamo pienamente soddisfatti della collaborazione fin qui attivata con la Ulss 3 e crediamo che questa esperienza possa diventare un progetto pilota per sperimentare le migliori pratiche di semplificazione del rapporto tra PA e cittadini”.

Come contribuire per la realizzazione del nuovo sito

Il nuovo sito dell’Ulss 3 Serenissima sarà messo online all'inizio di aprile: “Nei prossimi due mesi – sottolinea il responsabile delle Relazioni con il Pubblico dell’Ulss 3, il dottor Antonio Baccan – apriamo un dialogo con i cittadini-utenti per recepire le loro proposte e i loro suggerimenti: a tal fine è stato predisposto un indirizzo email a cui tutti i cittadini potranno scrivere (ilsitochevorrei@aulss3. veneto.it) e un modulo, un form digitale, pubblicato sull'attuale Sito internet della nostra Azienda sanitaria. Il dialogo è aperto anche con le scuole, e in particolare con le scuole di grafica e di comunicazione, che saranno invitate a dare i loro suggerimenti: siamo certi infatti che possono arrivare preziosi suggerimenti anche dagli utenti, e anche dagli utenti più giovani con competenze digitali”.