Chioggia, tutti i Servizi veterinari ricollocati in Borgo San Giovanni

I servizi veterinari per tutta l'area del Distretto di Chioggia hanno trovato una nuova sede, più ampia e fruibile per l'utenza, perfettamente accessibile, in Borgo San Giovanni, al civico 1183.

"Tutti coloro che hanno bisogno di riferirsi ai vari servizi veterinari della nostra Ulss 3 per quest'area - spiega il Direttore Generale Edgardo Contato - potranno farlo recandosi nei locali attigui alla sede del Dipartimento di Prevenzione. Lasciata la precedente collocazione in Riviera Caboto, che presentava non pochi limiti strutturale ed era complicata da raggiungere, oggi gli operatori e i servizi, e contemporaneamente i cittadini che devono fare riferimento ad essi, fruiscono di spazi ampi, luminosi, ordinati, dotati di parcheggio e di accessi attenti anche ai portatori di disabilità, senza barriere architettoniche. È un passo avanti importante, in una città come Chioggia e per la sua economia, che vedono nei servizi veterinari un punto di rifermento imprescindibile".

"Nella nuova sede di Borgo San Giovanni - spiega la dottoressa Patrizia Buratti, referente del distretto di Chioggia per il Servizio di Igiene degli Alimenti di Origine Animale - si svolgono tutte le attività proprie dei servizi veterinari rivolte a garantire la tutela della salute dei cittadini grazie ad interventi di prevenzione e controllo in molteplici settori: dalle aziende zootecniche e mangimistiche agli stabilimenti di produzione di alimenti di origine animale inclusi i punti vendita al dettaglio e ai controlli sul benessere animale negli allevamenti e durante i trasporti. In questa sede si svolge inoltre - continua la dottoressa Buratti - tutta l'attività amministrativa di competenza: i proprietari di animali di affezione possono effettuare iscrizioni, passaggi di proprietà per il proprio cane, gli operatori del settore alimentare possono richiedere consulenze, nuove registrazioni e/o riconoscimenti per le loro attività. Da qui partono gli ispettori, con i mezzi messi a disposizione dall'Azienda sanitaria, per effettuare controlli e campionamenti presso il Mercato Ittico all'ingrosso di Chioggia, sui pescherecci della flotta di Chioggia, negli allevamenti zootecnici dell'entroterra e sugli allevamenti di molluschi bivalvi. A questi uffici il privato cittadino può rivolgersi anche per semplici informazioni e per eventuali segnalazioni relative ad alimenti acquistati di cui sia necessario verificare la conformità".

La nuova sede dei servizi veterinari è ovviamente dotata degli spogliatoi e dei servizi igienici per il personale, oltre che delle attrezzature necessarie e dei frigoriferi per la conservazione dei campioni prelevati e che debbano essere stoccati prima del trasporto a Legnaro presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie dove vengono svolte le analisi.

L'Azienda sanitaria sta implementando la cartellonistica per rendere più chiari possibile i percorsi nell'isolato, in cui coesistono, con accessi separati, anche la sede del Dipartimento di Salute mentale, quella del Servizio di Igiene Alimenti e Nutrizione, le attività vaccinali del Dipartimento di Prevenzione, gli screening mammografici effettuati grazie alla presenza del camper mobile attrezzato.

Gli orari di apertura

Di seguito gli orari di attività e i riferimenti dei Servizi vaccinali nella nuova sede, per sezioni operative:

- Sanità Animale, SVET – A (segreteria: 041.8724020)

ORARIO APERTURA AL PUBBLICO: lunedì - mercoledì - venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 12:00.

- Servizio Igiene Alimenti Origine Animale e Derivati, SVET – B (segreteria: 041.8724010)

ORARIO APERTURA AL PUBBLICO: lunedì - mercoledì - venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 13:00.

- Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche – Igiene Urbana Veterinaria, SVET – C (segreteria: 041.8724030)

ORARIO APERTURA AL PUBBLICO:

Segreteria Anagrafe canina, lunedì e mercoledì, ore 08.00-10.00; venerdì ore 11.00-13.00

- Molluschicoltura e Punti Sbarco (segreteria: 041.8724040)

ORARIO APERTURA AL PUBBLICO: da lunedì a venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 13:00 (SU APPUNTAMENTO).