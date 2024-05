Venezia è di nuovo la città della Cardiologia interventistica

Venezia torna ad essere al centro della cura e dello studio del cuore: prende il via domani, giovedì 23 maggio, all'Ospedale Civile di Venezia, il "Venice Interventional Cardiology 2024", la due giorni di convegno sulla Cardiologia interventistica.

L'evento è organizzato con cadenza biennale, e ritorna in questi giorni nella sua quinta edizione: riunisce da tutta Italia medici cardiologi e cardiologi interventisti, cardiochirurghi, neurologi, pneumologi, reumatologi e anatomopatologi, con l'obiettivo di fornire un aggiornamento sugli studi clinici più recenti e condividere le nuove evidenze sulle malattie strutturali del cuore e il loro trattamento, casi complessi, ultime innovazioni in campo medico, terapie e dispositivi, confrontando punti di vista clinici, endovascolari e chirurgici.

Spiega Giuseppe Grassi, Direttore della Cardiologia dell’Ospedale Civile, presidente del convegno:

“Ci prepariamo a tre giornate di 'full immersion' sulla cura del cuore affrontata sotto tutti i suoi aspetti con interventi sulle moderne strategie terapeutiche e gli studi clinici più aggiornati. In questa edizione il simposio si concentrerà sul trattamento delle cardiopatie strutturali, sulla gestione delle maggiori aritmie ventricolari sui casi di morte improvvisa e sulle più recenti conoscenze in tema di scompenso cardiaco”.

La tre giorni di relazioni, confronti, analisi, letture magistrali da parte dei specialisti da tutte le principali strutture ospedaliere nazionali si chiuderà, l’ultimo giorno del convegno, venerdì 24 maggio, con la consegna del Premio San Marco per la Medicina.

Si inizia domani, alle ore 14.00, con la cerimonia d'apertura: insieme ad Edgardo Contato, Direttore Generale dell’Ulss 3 Serenissima, porterà il saluto della città Michele Zuin, assessore al Bilancio del Comune di Venezia.



È possibile partecipare ai lavori del convegno previa richiesta d’iscrizione che si può effettuare sul sito www. veniceinterventionalcardiology .com. La stampa è invitata a partecipare.