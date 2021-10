Il ciclismo professionistico arriva a Venezia con la "Veneto Classic": partenza domenica da San Giuliano

Il ciclismo professionistico arriva a Venezia con una manifestazione all'insegna del divertimento e dello sport: è prevista per domenica 17 ottobre, alle 12.00, la partenza della Veneto Classic, la corsa agonistica che, dalla Porta Gialla del Parco di San Giuliano, si snoderà per oltre 200 chilometri fino a giungere a Bassano del Grappa.

Si tratta a tutti gli effetti della prima edizione di un evento sportivo destinato a entrare nei più importanti circuiti agonistici: l'intento infatti è quello di rinnovare l'appuntamento anche in futuro, portando così il grande ciclismo in Veneto e, soprattutto, nella meravigliosa cornice della città lagunare. Veneto Classic sarà la quarta e ultima tappa della quattro giorni Ride the Dreamland, la manifestazione che unisce sport e valorizzazione del territorio e che inizierà domani con il Giro del Veneto da Cittadella.

L'evento veneziano riservato ai professionisti è stato ideato dal campione di ciclismo Filippo Pozzato ed è promosso con il supporto del Comune di Venezia, della Regione Veneto e dei Comuni toccati dal percorso sulle due ruote: «L’idea è nata circa tre anni fa con lo scopo di valorizzare il paesaggio veneto attraverso lo sport – ha raccontato il ciclista nel corso della presentazione dell'iniziativa –. Insieme con il presidente Zaia abbiamo così pensato di unire le colline del prosecco agli scorci lagunari per incentivare lo sport e, al contempo, la conoscenza delle bellezze venete».

«Questo evento rappresenta un ulteriore simbolo di rinascita dopo il difficile periodo pandemico – ha dichiarato il vicesindaco di Venezia, Andrea Tomaello –. La partenza dalla nostra città è ancora più sorprendente se si pensa che avviene proprio durante le celebrazioni dei 1600 anni dalla sua fondazione. Quella della Veneto Classic è un'edizione "zero", ma ci auguriamo che possa essere l’inizio di una lunga e fruttuosa collaborazione».

L'itinerario

I team in gara partiranno dalle 12.00 al Parco di San Giuliano, sfilando poi per Via Martiri della Libertà e, in seguito, sul Terraglio. Una volta giunti nel cuore della Marca Trevigiana, proseguiranno per la provincia bellunese giungendo infine a Bassano del Grappa. Potrebbero quindi esserci dei disagi dovuti alla chiusura di alcune strade: nei prossimi giorni sarà diffusa un’ordinanza che indicherà tutti i passaggi.

Un evento pensato anche per le famiglie

La Veneto Classic non si rivolge solo agli agonisti ma punta ad essere un evento rivolto anche alle famiglie: a partire dalle 10.30 ci saranno infatti numerose attività, svolte in collaborazione con la Federazione Ciclistica Italiana, dedicate ai bambini e ai nuclei familiari, in cui i più piccoli potranno approcciarsi allo sport su due ruote e conoscere alcuni campioni.

Durante il mese di ottobre, inoltre, si terrà sempre al Parco di San Giuliano anche la Venicemarathon e la Family Run.