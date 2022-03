Nella 2^ giornata della serie C maschile il Green Garden conquista la vetta del girone

Nella 2^ giornata della serie C maschile il bilancio delle due formazioni del Green Garden è positivo. Seconda vittoria consecutiva per il team di Alessandro Arena che con il risultato di 4-2 sul Circolo tennis di Vicenza, attualmente conduce in testa il girone. La squadra rosa al debutto pareggia per 2-2 con le Comunali di Vicenza.

Un buon risultato tenuto conto che le vicentine erano le prime della classe. Domenica prossima per loro sarà il momento della verità, in quanto ospiteranno in Via Asseggiano l’altra prima capolista. Incontri tutti da sviluppare, perché l’altro team del Tc Mestre, non presentandosi a ranghi completi, il bilancio del girone si restringe a tre squadre. Due posti per i play off disponibili su tre concorrenti sono buoni, ma occorre, almeno una vittoria.

Nella squadra maschile ha debuttato l’austriaco Lukas Jastraunigh che ha vinto per 6/2 6/2 con il vicentino Martellato. Ottima la prova di Daniel Buffa che con il suo secondo punto ottenuto dall’incontro con il maestro trevigiano Alessio Paro in forza ai vicentini, dava più giri al morale collettivo.

Il colpaccio l’ha fatto Marco Tamiello per i berici che al terzo set si aggiudicato l’incontro con Marco Rampazzo, la partita più bella della giornata durata oltre due ore di bel gioco, poi Giovanni Orsoni per il Green dava il punto garantito del sicuro pareggio contro Polato. Tamiello, in versione superstar fiancheggiato da Polato, riaccendeva le speranze vicentine imponendosi nel primo incontro di doppio contro Buffa-Bordon. Ma Jastraunigh ed Orsoni affossavano le loro speranze vincendo il loro incontro portando il team mestrino sul 4-2 e prima piazza in solitaria.

Domenica 27 saranno in trasferta nel trevigiano dove i cugini del Tc Mestre domenica scorsa hanno ottenuto un pareggio, fiaccando vicendevolmente le loro velleità.

Prossimo torneo in programma: Rodeo femminile di 3^ categoria “Mimosa” all’Arca 974 di Spinea nel weekend 26 e 27 marzo, per incontri di singolo e doppio. Iscrizioni entro le ore 12 del 24/3.