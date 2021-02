Il rush positivo della Reyer: secondo posto a suon di numeri

A dieci giornate dalla fine della regular season l’Umana Reyer maschile è appaiata al secondo posto in classifica a quota 24 punti insieme a Brindisi, Sassari e Virtus Bologna (V nere e orogranata hanno disputato una partita in più dovendo ancora affrontare il turno di pausa).

Il rush orogranata

E’ un ottima posizione parziale, considerando i terribili mesi di novembre e dicembre in cui il Covid-19 ha colpito il gruppo reyerino. L’Umana Reyer è infatti riuscita a risalire la china della classifica a suon di successi a partire da quello con Varese del 20 dicembre conquistando otto vittorie nelle ultime nove giornate. Una delle chiavi principali della “risalita” in classifica è, come sempre, la difesa. L’Umana Reyer è la seconda miglior difesa del campionato con 76.8 punti concessi a partita agli avversari, solo Milano fa meglio degli orogranata con 75.4. Gli orogranata concedono il 50.6% da dentro l’area, il 31.2% da tre e sono inoltre la quarta miglior squadra a rimbalzo di tutta la Lega.

I numeri

A livello individuale Stefano Tonut guida la classifica del marcatori italiani con 14.8 punti di media (dodicesimo della Lega) ed è secondo come percentuale di realizzazione da due punti (considerando i giocatori che hanno preso più di 100 tiri) tra tutte le guardie della Lega, dietro a Thompson di Brindisi. Mitchell Watt, invece, è il tredicesimo giocatore della Lega per valutazione media, terzo per stoppate a partita (1.3), quarto per percentuale dal campo da due punti, 62,3%, e settimo per falli subiti a partita, 4.4. Austin Daye è il secondo miglior tiratore da tre di tutta le Lega con il 56,4% dietro solo a Luigi Datome, Michael Bramos è al quattordicesimo posto con il 42,4%. Julyan Stone è il sedicesimo miglior rimbalzista del campionato con 6,4 a partita mentre Gasper Vidmar è dodicesimo nei rimbalzi offensivi con 2.1 di media. Isaac Fotu è il sesto giocatore del campionato che subisce più falli a partita con 4.4.