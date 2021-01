Il Volley Team Club San Donà recupera il match con la Med Store Macerata

Dopo il doppio rinvio del 22 novembre e 6 gennaio, è arrivata forse la volta buona per recuperare anche il penultimo incontro del girone d’andata rimasto in sospeso per i sandonatesi del Volley Team Club San Donà. Il PalaBarbazza, dopo aver portato bene nella prima sfida di ritorno in casa del 2021, con Mosca Bruno Bolzano, si appresta quindi ad ospitare anche i marchigiani della Med Store Macerata.

Contro Bolzano

«Quella di domenica con Bolzano è stata una partita a due volti – esordisce coach Rossano Bertocco –, nei primi due set siamo riusciti a gestire bene la situazione. Nel terzo e quarto parziale, invece, la situazione si è capovolta, con Bolzano che ha difeso bene diversi palloni mentre noi siamo calati sul muro e sulla battuta. Al tie-break sono stati molto bravi i ragazzi a mantenere quella lucidità necessaria a giocarsela punto a punto e spuntarla sugli avversari. Meritandosi quei due punti conquistati». Poteva esserci il risultato pieno, contro Bolzano, ma i due punti fanno comunque bene all’umore della squadra, che ora cerca la continuità di risultato, utile e fondamentale per cambiare lo stato della classifica.

Contro Macerata

«Cercavamo da tanto la prima vittoria – continua Bertocco –. È venuta così, con un po’ di rammarico perché avremmo voluto quei tre punti che erano alla portata, però non siamo riusciti a fare di più. Quella di domani, invece, sarà una partita da non sottovalutare. Macerata ha un roster composto da atleti di alto livello, come l’olandese Snippe, il palleggiatore Monopoli, e la coppia di centrali molto esperta». In campo poi dovrebbe esserci anche l’ex del Volley Team Club San Donà: Pietro Margutti. «Anche Macerata, come noi, ha sofferto l’impossibilità di potersi allenare con costanza, ma di fatto è una squadra di spessore, con un roster importante e un allenatore molto in gamba». I tifosi aspettano ora il bis dei beniamini. Riflettori puntati sul taraflex del PalaBarbazza per l’incontro che andrà in scena, e online, a partire dalle 19.00 in diretta su legavolley.tv.