Un palo salva la Spal: al Penzo termina 0-0

Il Venezia riceve al Penzo la vicina di classifica Spal e, nonostante domini buona parte della gara, non riesce a trovare la vittoria.

La partita

Mister Zanetti punta su Bocalon che ben si era comportato nella scorsa partita, tentando un approccio deciso alla sfida. Ed in effetti nel primo tempo gli arancioneroverdi si impongono mettendo in più occasioni pressione agli avversari. All' 11' l'occasionissima: Aramu da calcio d'angolo colpisce direttamente un legno da corner, niente da fare per i veneti. La gara è sotto controllo per i padroni di casa che nel finale collezionano tre occasioni in pochi minuti. Ceccaroni, Mazzocchi e infine Forte mettono alla prova Thiam che si supera pur di blindare lo 0-0. Nella ripresa la Spal alza il suo baricentro: i veneti sono bravi a chiudere gli spazi e alla mezz'ora la gara si incattivisce. Gli avversari si concentrano su Bocalon e solo nel finale arrivano ad impensierire i ragazzi di Zanetti con Paloschi, fortunatamente senza successo. Un pareggio che, alla fine, non cambia le sorti della classifica e rimanda alla prossima sfida in programma martedì.