A3, il Volley Team Club prepara la sfida contro Sol Lucernari Montecchio Maggiore

A due giornate dal ritorno in campo contro Brugherio, dopo il mese di stop, è già tempo di preparare un nuovo incontro per il Volley Team Club.

La preparazione

Domani, infatti, i sandonatesi sono attesi in casa del Sol Lucernari Montecchio Maggiore, per recuperare la sfida della 5^ giornata inizialmente in programma domenica 15 novembre, ma saltata a causa dei casi di positività riscontrati nella compagine biancoceleste. «Prima dell’incontro con Montecchio abbiamo solo un allenamento di rifinitura, quello odierno – commenta Coach Bertocco –. Cercheremo di sfruttare questo pochissimo tempo per lavorare sulla ricezione, per garantirci uno standard di gioco, e da lì completare andando a migliorare la situazione d’attacco, perché l’attacco è la cosa più importante». Tempi strettissimi per il club di San Donà, che nel mese di dicembre sarà chiamato a un vero e proprio tour de force, con ben 7 incontri in calendario e una condizione atletica da recuperare. Tutto questo però non spaventa i ragazzi, che stanno dando il massimo per farsi trovare pronti ai match. Appuntamento dunque per martedì primo dicembre, alle ore 20.00, al PalaCollodi di Montecchio Maggiore. Per tutti i tifosi, invece, la sfida sarà come sempre trasmessa in diretta streaming sul sito legavolley.tv