Al Valle del Tevere Diserò vuole crescere

La tradizione è stata rispettata, anche questa volta, ed al Raceday Rally Terra è toccato il compito di traghettare il mondo dei rally dalla vecchia alla nuova stagione, aprendo i battenti a dicembre con il Prealpi Master Show per poi dare appuntamento ai suoi protagonisti in occasione della seconda, ormai imminente, tappa. Il prossimo fine settimana andrà in scena la terza edizione del Rally Valle del Tevere e sulla pedana di partenza ritroveremo Luca Diserò, al via per difendere i colori di Xmotors Team.

Il pilota di San Michele al Tagliamento, archiviato un più che sostanzioso debutto sulle campagne trevigiane, si troverà ad affrontare un contesto a lui del tutto inedito. Tanta la voglia di ben figurare per l'unico portabandiera della scuderia di Maser, forte di una classifica provvisoria che lo vede al sesto posto nell'assoluta riservata alle due ruote motrici.

Una fotografia resa ancora più interessante se affiancata a quella del raggruppamento D, incluso quello griffato Pirelli, dove il veneziano viaggia al quarto posto, in piena scia ai migliori. “Al Prealpi Master Show ci siamo comportati molto bene” – racconta Diserò – “e ripartire per la seconda di campionato dal quarto posto di categoria, ad un soffio dal podio, e dalla sesta assoluta direi che ci fa ben sperare per il proseguimento di questa stagione. Mi trovo bene sullo sterrato, mi sento a mio agio e, secondo me, posso migliorare ancora. Sono fiducioso nel fatto che arriveranno presto risultati di tutto rispetto. Mi piacerebbe difendere la posizione ma non nego che metterò il massimo del mio impegno per puntare al podio. Sono pronto per partire.”

Confermato il pacchetto a disposizione di Diserò con il sedile di destra, della Peugeot 208 Rally 4 curata da RB Motorsport, che sarà nuovamente affidato a Stefano Peressutti. “L'esperienza di RB Motorsport e di Stefano, su questo fondo, sarà determinante per me” – aggiunge Diserò – “e, a dire il vero, dovevamo provare un nuovo step di assetto ma, causa miei impegni di lavoro, non siamo riusciti ad organizzarci. La strada presa è quella buona.”

Due le giornate di gara previste, a partire da un sabato 11 febbraio che si aprirà su un'icona del rallysmo mondiale, seppure ridotta nel chilometraggio, ovvero “Alpe di Poti” (8,29 km), ad anticipare la doppia tornata, la seconda in notturna, sulla “San Salvatore” (5,84 km). Sei le prove, due da ripetere per tre passaggi, alla Domenica seguente con la sfida che si deciderà su “Cerbaiolo” (7,45 km) e su “La Battaglia di Anghiari” (6,33 km). “Il percorso di gara è bello tosto” – conclude Diserò – “e dovremo fare un buon lavoro nelle ricognizioni per cercare di eliminare quanti più dubbi possibili. Non ho mai corso qui quindi sarà tutto nuovo per me. Ce la metterò tutta per gratificare i partners che hanno reso possibile questo programma, ricordando sempre il prezioso aiuto della mia scuderia, Xmotors Team, e di Maxmark. Grazie anche alla mia famiglia, è sempre al mio fianco e mi carica ancora di più.”