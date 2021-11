Il veneziano Alberto Orso del Ca' Del Moro si aggiudica il prestigioso Open patavino

L’Open della Salvezza al 2001, giocato in via Naccari a Padova, va al veneziano Alberto Orso e all’alessandrina Camilla Gennaro. Erano 358 i partecipanti al via di questa kermesse diretta da Beatrice Barbiero e Maria Vincenza Mastronardi, con l’ausilio del giudice di sedia Gino Friso. Una 15 giorni di gare di spessore, dove nel maschile erano 234 al via, ed il veneziano Alberto Orso li ha messi tutti in fila.

Partito come tds numero 7, Orso, ha trovato da subito il “vikingo” trevigiano Giovanni Agostinetto che sta attraversando un ottimo periodo di forma, con molta attività internazionale; qui subito un primo sbarramento superato al terzo set. Ricevuto un by per un forfait da parte del giocatore dell’Arezzo Mykhailov, il 2.3 veneziano rivolgeva tutte le sue energie con il pari classifica veronese Scomparin. Avversario ostico, dotato di buona tecnica ed ottima atleticità. Partita da semifinale, due ore di scambi d’alto lignaggio chiusa per 7/5 7/6, e preludio di un gran finale. Non sono state smentite le aspettative, sia da parte del giocatore lidense che per il suo avversario, il riccionese Alberto Morolli. Romagnolo arrivato in finale dopo aver piegato nientemeno che il favorito del seeding, vincitore dell’Itf del Cairo, il 2.2 Alessandro Ragazzi. Dunque gli ingredienti per lo spettacolo c’erano tutti.

Un due metri in progress Morolli e Orso sempre con la valigia in mano in cerca di avversari di rango, sia per salvare la classifica, sia per trovare sparring partner ottimali per mantenere un allenamento di qualità. Subito in vantaggio Orso, al tie-break del primo set; si fa rimontare la seconda frazione per 5/7. Poi nel terzo e decisivo set, sale in cattedra e confeziona un fabergè, regalandosi la più bella e prestigiosa vittoria stagionale.

Per il gioco parlato presso la libreria Lovat di Villorba giovedì 4/11 alle 18.30 ci saranno Leo Bassi e Adriano Panatta che commentano il libro di Stefano Semeraro: I Fab Four Federer Nadal Murray e Djokovic, vent’anni di sfide che hanno cambiato il tennis. Modera l’incontro Fabrizio Brancoli direttore del Mattino di Padova, Tribuna di Treviso, Nuova di Venezia e Corriere delle Alpi. Obbligatoria la prenotazione del posto al numero 0422-920039.

A Mirano Rodeo weekend per giocatori di 3^ categoria maschile e femminile per il 6 e 7 novembre. Dirige Adriano Toniolo con la supervisione di Costantino Zorico. Iscrizioni entro le ore 12 del 4/11 all’indirizzo mail to: segreteria@tennismirano.com.

Dal 12 al 14 novembre al Tennis Club Portogruaro Rodeo di 4^ categoria maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 10/11 all’indirizzo: tcportogruaro@gmail.com.

Alla Canottieri Mestre rodeo maschile di 4^ categoria per le date 20 e 21 novembre. Iscrizioni entro le ore 12 del 18 Novembre all’indirizzo: tennis@canottierimestre.it.