Alì Family Run: sabato si corre la tappa di Dolo-Riviera del Brenta

Il tanto atteso appuntamento con la Alì Family Run di Dolo-Riviera del Brenta è ormai alle porte e, come sempre, questa manifestazione che si svolge ormai da oltre 20 anni sarà una grande festa di sport e solidarietà. Al via, quindi, la quarta tappa del tour autunnale di manifestazioni a carattere promozionale organizzate da Venicemarathon, nel suo percorso di avvicinamento alla 37^ Wizz Air Venicemarathon 42K-21K-10K del prossimo 22 ottobre. Il ritrovo è previsto alle ore 9 al campo sportivo Walter Martire e la partenza alle 10.

Al villaggio si potranno effettuare le ultime iscrizioni, ritirare i kit gara e conoscere gli stand degli sponsor Alì e 1/6H, nonché visitare il gazebo del Rotary Distretto 2060, impegnato a sensibilizzare i giovani sull’importanza della lotta contro la poliomielite a livello globale attraverso materiale informativo e con il logo 'End Polio Now' presente su tutte le t-shirt ufficiali di colore blu che i partecipanti riceveranno. Assieme al logo compare anche un QRCode che rimanda ad una serie di brevi filmati che raccontano il dramma di questa malattia e le azioni per prevenirla.

La corsa-camminata di circa 4 km è organizzata da Venicemarathon e dal Comune di Dolo in collaborazione con i Podisti Dolesi, e con la partecipazione della Pro Loco “Associazione delle terre dolesi” di Dolo e della Pro Loco “Pisani” di Stra. La manifestazione sarà, come sempre, dedicata alla memoria di Lorenzo Trovò, il fondatore di Dolo Sport scomparso nel 2009, e la mattinata allietata da momenti di intrattenimento musicali promossi dalla scuola di musica “Il Pentagramma” di Dolo e dal suo maestro Maurizio Pettinà.

Il percorso vedrà i partecipanti passare dal centro di Dolo, attraversando via Arino, via Giotto, via Mantegna, di nuovo via Giotto, via Tintoretto, per poi rientrare lungo via Arino, via Torre, oltrepassare il Pattinodromo e infine raggiungere il ‘Walter Martire’. Nell'area del villaggio verrà offerto il ristoro finale con AquaVitamin di San Benedetto, i deliziosi biscotti Palmisano, le croccanti Chips di Pane di Morato e allestito il palco delle premiazioni.

Grazie alla collaborazione con ‘The Human Safety Net’, gli studenti delle scuole di ogni tappa che parteciperanno con una rappresentanza più numerosa avranno la possibilità di visitare (con un accompagnatore) la mostra interattiva ‘A World of Potential’ ospitata al terzo piano delle Procuratie Vecchie, Casa di The Human Safety Net, in piazza San Marco a Venezia, allo stesso modo tutti i partecipanti potranno accedere alla stessa Mostra tramite un biglietto ingresso ‘2x1’.

Anche la tappa di Dolo-Riviera del Brenta sarà a carattere solidale. Parte del ricavato delle adesioni verrà destinati agli istituti scolastici partecipanti e a favore della ‘Disabili No Limits’, l’associazione fondata nel 2011 dall’atleta paralimpica Giusy Versace, per fornire protesi e ausili utili a persone con disabilità che hanno il desiderio di avvicinarsi alla pratica sportiva.