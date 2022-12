Strutture sportive e attrezzature all'aperto: in altre tre aree stanno iniziando i lavori

«Dopo la palestra outdoor inaugurata a giugno 2021 nel parco Albanese, ci siamo impegnati per ampliare il numero di impianti a disposizione dei cittadini e soprattutto a distribuirli in modo omogeneo su tutto il territorio comunale. In questi giorni il nostro impegno sta prendendo forma con l’avvio dei lavori per realizzare tre nuove strutture che, come quella già ampiamente testata e apprezzata dai mestrini al Bissuola, ospiteranno macchinari per diversi tipi di allenamento a corpo libero e saranno utilizzabili anche da persone con disabilità».

Beneficio fisico ma non solo, condivisione di spazi, socialità, presenza nei luoghi pubblici che altrimenti se poco frequentati possono diventare terreno d'appoggio e aggregazione per attività indesiderate. A parlare del beneficio delle strutture sportive condivise nei parchi, nei prati e nei giardini aperti e dell'impegno del Comune per metterle a disposizione è il vicesindaco con delega allo Sport, Andrea Tomaello.

Le tre aree verdi selezionate sono il Parco di Catene, il cui cantiere è iniziato lunedì scorso, il parco di Ca’ Bianca al Lido, lavori in corso da ieri, e i Giardini di Sant’Elena a Venezia, dove saranno iniziati i lavori prossima settimana. «Il progetto ovviamente non si ferma qui, ma sono molto soddisfatto dei risultati per ora raggiunti. L’offerta di spazi dedicati alla pratica sportiva sta migliorando molto nel nostro Comune, per la quantità di impianti e soprattutto per la loro qualità. Dare la possibilità a tutti i cittadini di fare sport all’aperto è un nostro obbiettivo».