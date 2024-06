La 4x400 femminile con Rebecca Borga in finale agli europei

Conquista la finale la 4x400 metri femminile agli Europei di Atletica in corso a Roma. Protagonista insieme alle compagne (Accame, Trevisan, Polinari) la staffettista di Quarto d'Altino Rebecca Borga, che ha corso la terza frazione. Le atlete hanno segnato un ottimo tempo, 5:25:28, che gli ha consentito di entrare in finale nonostante il quinto posto raggiunto in una batteria in cui tutte le squadre sono andate molto forte (davanti sono arrivate Irlanda, Francia, Belgio e Spagna).

«Sapevamo che non era facile, abbiamo cercato di dare tutte noi stesse» ha spiegato la velocista veneziana ai microfoni di RaiSport. Borga ha raccontato come la sua frazione, comunque molto buona, sia stata frenata dal trovarsi "bloccata" in curva da altre atlete che ne hanno rallentanto la corsa. Le atlete sono soddisfatte per il risultato e la qualificazione. Appuntamento domani sera per la finale alle 21.05.