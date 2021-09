A Mestre la nuova tappa del campionato nazionale di Nordic Walking

Tornano domani, sabato 11 settembre, al Parco San Giuliano di Mestre, da tutta Italia, oltre cento atlete ed atleti di Nordic Walking che si sfideranno nella quarta tappa del Circuito Nazionale Tricolore, il campionato nazionale promosso dalla Fidal.

Il circuito di 10 km

Grazie alla società NordicwalkinItaly, al sostegno del comune di Venezia e dell’Ente Parchi, Mestre tornerà ad essere la capitale degli appassionati del NordicWalinkg agonistico che si misureranno con un circuito di 10 km, nel verde di San Giuliano. Si tratta del settimo raduno nazionale che avviene a Mestre, dove il NW è presente dal 2009 per iniziativa di varie società.

Il programma

Questo il programma dell’evento, che si terrà nei pressi del pattinodromo:

a partire dalle 12 l’accoglienza con il ritiro dei pettorali

alle 14 il briefing con i giudici di gara

alle 14.30 la partenza dei 10.000 metri maschili

alle 16.30 la partenza dei 10.000 metri femminili

alle 18.30 le premiazioni.

Chi promuove l’iniziativa mestrina

La tappa è organizzata dalla ASD NORDICWALKINITALY, società che si avvale di 27 istruttori e conta oltre un migliaio di soci tra Mestre, Venezia, Spinea, Marcon, Favaro, Oriago, Mira, Martellago, Marghera, Zelarino e Scorzè. È la società di camminata nordicapiù grande del Veneto e tra le più numerose in Italia, collabora con l’ULSS e altri partner nel territorio.È stata fondata nel 2011 da Alberto Gorini, che non solo a messo in piedi la società quando il Nordic Walking in Italia era ancora per pochi pionieri, ma ha immaginato e lavorato per far riconoscere dalla Fidalil NordicWalking come disciplina agonistica. E ci è riuscito. A lui, alla memoria di un atleta mestrino è intitolato l’intero campionato italiano.

Le parole del presidente

“Organizzare in questo momento un evento agonistico di livello nazionale, nel pieno rispetto delle regole e dei protocolli di sicurezza COVID 19, è una sfida che impegna tutta l’associazione e che coinvolge tutte le atlete e gli atleti che si cimentano in questa gara– ha rilevato il presidente di NWItaly Paolo Motta - La volontà è, sempre e comunque, di promuovere questo sport, di farlo vivere anche nello splendido contesto di parco san Giuliano”.

Che cos’è il NW?

Il NordicWalking è una disciplina motoria, nata in Finlandia poco più di 20 anni fa rifacendosi agli allenamenti degli sciatori di fondo nella stagione senza neve. Ma presto il suo pubblico si è ampliato: per il suo essere molto equilibrata, per il fatto che porta a usare il 90% dei muscoli del corpo, per una serie di benefici alla salute, e perché si pratica sia da soli che in squadra all’aria aperta, ha conquistato e continua a conquistare molti sportivi. E con il suo diffondersi, come ogni attività sportiva, non poteva non accendere in alcuni anche lo spirito competitivo. Oggi in Italia non si contano più le gare di NordicWalking e il numero degli atleti che competono, dai 20 agli oltre 70 anni di età, è in crescita.

Velocità e tecnica

Fattori attraenti di questa attività sono dati dalla combinazione di velocità e tecnica: l’atleta non deve solo camminare velocemente senza mai staccare entrambi i piedi da terra, ma deve rispettare regole precise, mantenere la postura corretta, muovere gambe e braccia secondo il regolamento. Lungo il percorso delle gare Fidal sono presenti giudici severi che dopo tre richiami, espellono l’atleta dalla competizione. Il NordicWalking non è entrato solo nei campionati di atletica in Italia, ma anche nelle competizione europee: la prossima si terrà in Friuli, in Val Tramontina domenica 19 settembre pv.

Informazioni

Info tramite il sito www.nordicwalkinitaly.it

Informazioni ulteriori: Cinzia Zancanaro 331 5055916, email info@nordicwalkintaly.it