Un super Alessandro Fabian si impone nell'Ironman di Jesolo

Alessandro Fabian non si ferma più: dopo un avvio di stagione caratterizzato dagli infortuni, il campione padovano di triathlon sta chiudendo alla grande una splendida seconda parte di 2022. Dopo la vittoria nell’olimpico no-draft di Grado a inizio settembre, arriva un altro trionfo nell’Ironman 70.3 di Jesolo.

Una gara difficile e con una starting list di altissimo livello, ma grazie a una super rimonta nella frazione di corsa Fabian è riuscito a chiudere con l’ottimo tempo di 3 ore, 41 minuti e 6 secondi, precedendo sul traguardo il francese Margirier e l’altro azzurro Barnaby. «Gareggiare a Jesolo mi piace sempre, sono vicino a casa e vincere mi dà quindi una doppia soddisfazione. Le vittorie danno sempre morale, ripetermi è un risultato incredibile - ha detto Fabian - Rispetto a Grado è stata una gara tosta, con un parterre più alto e quindi non era scontato fare un buon risultato. Non avevo grandi aspettative, sono riuscito ad affrontare il percorso nella maniera giusta e a tenere duro nei momenti difficili. Poi la rimonta nella frazione della corsa è stata la ciliegina sulla torta di un successo straordinario, sono davvero contento!».