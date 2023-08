Lo squalo è tornato: oro e record mondiale per Fantin nei 100 stile libero a Manchester

Un'impresa strepitosa sul fronte personale e anche su quello cronometrico. Antonio Fantin, 23enne nuotatore di Bibione, ha vinto l'oro nei 100 stile libero S6 nel corso dei mondiali di nuoto paralimpico in corso di svolgimento a Manchester, e abbassato ancora una volta il record del mondo, fermando il tempo a 1'02"98. E lo ha fatto pochi mesi dopo un delicato intervento neurologico a Udine, che ha messo a rischio la sua carriera sportiva.

Fantin ha lasciato la sua gioia anche a un post sul suo profilo Instagram. «Sono un ragazzo davvero fortunato! - ha scritto - Oggi sono qui, ancora una volta sul tetto del mondo. Con il nuovo record del mondo. Sei mesi fa, ad Udine, ricominciava un nuovo capitolo della mia vita. Se oggi sono qui, è soprattutto grazie al prof. Skrap e la sua equipe neurochirurgica. Alla mia famiglia. Ai miei amici». Quindi, ha proseguito l'atleta, «sono fortunato, perché oggi sono tornato a nuotare, e vincere. Ma, lo sono ancora di più, perché sono qui potendo sorridere e gioire per ogni piccolo tassello della mia vita».

«Ragazzo straordinario, atleta sopraffino, continua a prendersi sonore rivincite sulle sfortune della vita. Bravissimo Antonio, limpido esempio per tutti noi e per i giovani in particolare». Così il Presidente del Veneto, Luca Zaia, rivolge i suoi complimenti a Fantin. «Questo ragazzo - aggiunge il governatore - ha dentro di sé qualcosa di straordinario: coraggio, forza fisica e mentale, disponibilità al sacrificio, amore per lo sport che ha scelto, capacità tecniche. E siamo solo all’inizio».