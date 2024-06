Tennis, il torneo degli Assoluti ha tutti i suoi finalisti: lunedì la fase conclusiva

La terza edizione degli Assoluti del Veneto di tennis al Green Garden di Mestre ha dato spettacolo. Pioggia a parte, che ha fatto slittare di una settimana il regolare svolgimento della kermesse, le giornate di giovedì e venerdì hanno eletto tutti i finalisti di questa competizione che racchiude i migliori tennisti veneti.

Giovedì sono state le donne ad eleggere le due miss tra le 64 concorrenti. E non sono due miss qualsiasi, sono le reginette di casa: le gemelle Elena e Francesca Covi che giocano per la società del Green Garden. Elena ha vinto contro la pari classifica 2.5 Emily Osio del Park di Villorba e Francesca 2.5 contro Iris Burato 2.6 del Portogruaro.

Nel maschile semifinali giocate venerdì pomeriggio, la prima conclusasi secondo pronostico dove il favorito numero uno del seeding Marco Speronello player con l’A1 del Bassano ha prevalso in due set contro il giovane Mattia Ghedin. Ragazzo in ferie, in Italia sta giocando con la società del Palladio ‘98 dove milita nel campionato di B2 con il fratello Nicola. Ci ha messo un po’ di tempo a riabituarsi alla terra, perché l’Usta gioca prevalentemente su superfici in cemento, ed i progressi negli States si sono visti da subito, perché ha liquidato ai quarti la tds numero 4 Francesco Salviato.

L’altra semifinale maschile è la riedizione dell’Open Crown di Dolo tra Pietro Romeo Scomparin ed il giocatore del Bassano Tommaso Gabrieli, compagno di squadra di Speronello. Questa volta Scomparin che gioca per l’Eurotennis di Treviso anche lui trascinatore in B2 del team più giovane del campionato ha dovuto fare i conti col “ragionere” del rettangolo. Parte bene il valdagnese dell’Eurotennis che chiude per 6/2, poi i fantasmi della scorsa edizione dove ha sprecato 3 match point sono riapparsi e Gabrieli con merito pareggiava l’incontro, dove non è mai mancato lo spettacolo.

Terzo set da brividi dove sul 3/2 il bassanese faceva il break portandosi in vantaggio di due giochi. Petto gonfio per Scomparin che si ricorda i 10 games di fila rifilati all’avversario a Dolo e si rimette a macinare gioco duro portandosi avanti per 5/4. Nell’ultimo game serve Gabrieli, mancino, che ha sempre servito vicino alla riga del rovescio dell’avversario portandolo a spasso per il campo ma tre bordate di Scomparin l’hanno quasi affondato. L’ultima azione è stata un doppio errore al servizio del bassanese che non ne aveva mai commessi, suggellando la resa. In finale ci saranno Scomparin e Speronello, i due che giocano, insegnano e si allenano con Antonello Bottacin che li ha accolti a bordo campo a braccia aperte.

Il torneo consegna anche gli scudetti di 3^ e 4^ categoria, con il seguente programma di lunedì 17.

Alle ore 16.00 finale del 4^ maschile tra il padovano Paolo Leorin dell’Abano sponda Park e Massimo Meledandri del Monselice e quello di 4^ femminile tra Emily Donazzan del Bassano e Ginevra Bellio del Green Garden. Le finali degli Nc (non classificati) Leonardo Carniato under 16 dello Sporting Life Center di Vacil e Gabriele Scarpa del Mirano. Sempre alle 16 la finale del draw di 3^ categoria femminile tra Alessia Iannucci 3.1 del Tc Padova con Beatrice Bevilacqua 3.1 under 16 dello Sporting Life Center.

Alle 17.30 le finali dei seconda categoria con Marco Speronello 2.2 St Bassano e Pietro Romeo Scomparin 2.2 Eurosporting Treviso; seconda categoria femminile Elena e Francesca Covi 2.5 Green Garden e la finale del draw di 3^ maschile con Edoardo Martini Eurosporting Tv opposto a Giovanni Benedetti della Canottieri Padova.

Erano 244 i partecipanti a questa kermesse erano così suddivisi: maschile, 41di 2^, 83 di 3^, 46 di 4^ e 10 Nc; nel femminile 26 di 2^, 26 di 3^, 7 di 4^ e 5 nc. Il price money dispensa al winner del maschile 2.160€ al finalista 1.200€; al femminile 720€ e 400€ e 1.000€ ai terza categoria.

Sono state disputate 250 partite. L’albo d’oro vede nel maschile: Federico Bertuccioli 2022 e Giuseppe la Vela 2023. Nel femminile: Federica Rita Arcidiacono (2022) Luchina Greta Greco (2023).