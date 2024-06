Tennis, Assoluti del Veneto in svolgimento al Green Garden: oggi i trentaduesimi

Gli Assoluti del Veneto in svolgimento al Green Garden di via Asseggiano sono giunti ai 32imi. Oggi, giovedì 6 giugno, dalle ore 16, spazio agli incontri del main draw e quelli dei draw di terza e quarta per stabilire i campioni regionali.

Alle 16: Stefan Sophye-Novello Caterina, Masiero-Archenti, Stimamiglio-Lorenzon, Checchin Buffa e Boffelli-De Nardi. Alle 17.30: Eliza Anamaria Bordea-Bevilacqua Beatrice, Pepe-Rigoni e Opi-Parravicini. Alle 19: Virginia Federici-Cecilia Sacchetto, Zanin-De Antoni, Meledandri-Migliorini, Paulon-Leorin e Rampazzo-Ronzio.

Domenica 9 giugno, dalle ore 14 alle 19, a Jesolo in Piazza Aurora, si terrà la 2ª edizione di Uguali nello Sport. Una giornata all’insegna dell’inclusività. Ci saranno i tennisti del wheelchair, powerchair hockey, calcio balilla, karate, ping pong e orienteering.

Tornei in corso

All’Arca di Spinea, fino al 7 giugno c’è il Z-Gen, torneo giovanile dai 10 ai 16 anni maschile e femminile. Sono 149 i giovani coordinati dalla cabina di regia rosa Vinci.