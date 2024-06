Botter e Borga, le atlete veneziane agli Europei di atletica

Iniziano domani a Roma gli Europei di Atletica 2024 (dal 7 al 12 giugno). Ai nastri di partenza della kermesse sportiva internazionale, che si tiene a due mesi dal via alle Olimpiadi di Parigi, anche due atlete veneziane: Rebecca Borga, velocista specializzata nei 400 metri, e Federica Botter, giavellottista.

Federica Botter, classe 2001 di Portogruaro (la società è l'Atletica Brugnera Friulintagli di Pordenone), gareggia nel giavellotto. Ha un personale di 57,81 metri e cerca l'exploit per qualificarsi alla finale. Dal gennaio 2023 si è spostata oltreoceano per un master in coaching e leadership a Los Angeles, nel campus Ucla dove la sua allenatrice è Bridget Anderson, e ha incrementato il personale di oltre due metri.

Rebecca Borga, classe 1998 di Quarto d'Altino (Fiamme Gialle), gareggerà con la staffetta 4x400metri, con cui detiene il record italiano indoor (3:30.32). Borga si è allenata a lungo sulla pista di Marcon, e dal 2020 soprattutto a Mestre, e ha un personale indoor di 52.69. Dall’autunno del 2023 è passata sotto la guida tecnica di Marta Oliva a Roma.

Sono in totale 15 gli atleti veneti convocati (sette vicentini, quattro veronesi, due padovani e appunto due veneziane), oltre a 12 atleti non residenti in Veneto ma tesserati per società della regione. Il programma delle gare, che saranno trasmesse integralmente su Rai 2, si può leggere qui.