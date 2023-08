Tennis, Avis Open di Bibione: il baby fenomeno Basilone parte subito forte

A Bibione è in corso l’Avis Open maschile e femminile con 61 partecipanti, diretto da Giuliano Basilone con la supervisione di Antonio Asquino. È entrato in azione anche il giocatore di casa, l’undicenne Nicolas Lyam Basilone e ci sono subito i primi botti. Al suo primo esordio casalingo in assoluto in un torneo “adulti”, il gioiellino di casa ha vinto col finalista del terza di Portogruaro, l’under 16 Jason Vocale. A causa dell’impraticabilità dei campi in terra, ieri la sessione si è svolta nei coperti sintetici, dove Basilone ha dimostrato tutta la sua esplosività.

Con la testa di serie numero due del seeding, il bibionese contro il 3.2 vicentino De Zotti ha regalato sul cemento un solo game. Avversario che non ha affatto giocato male, con un 81% di prime e solo 5 errori gratuiti, e ha tenuto comunque un’ottima gara. Nel tabellino di Basilone invece si registrano oltre il 50% di risposte positive e 4 ace, ovvero molti giochi andati ai vantaggi dove il giocator di casa ha sempre portato il punto a suo favore. Risultato 6/0 6/1.

Oggi la musica dovrebbe cambiare un po’. Si dovrebbe tornare a giocare sulla terra, dove Basilone risulterebbe meno micidiale. L’avversario di turno è il trevigiano under 18 Giovanni Scola con tessera pordenonese che da 3.4 ha già vinto tre gare, l’ultima anche lui con un 3.2. Tra i due sfidanti oltre ai 20 centimetri di altezza, che messi in campo potrebbero far pendere l’ago della bilancia in favore di Scola, ma la tecnica sciorinata da Basilone è già da seconda categoria. Tant’è che dopo questo Open Basilone andrà in Germania in un grado 1, il più forte dei tornei dell’European Tennis Association, dove seguiterà a fare esperienza, perché nelle sue prime 3 apparizioni internazionali, la sorte l’ha messo subito di fronte con i più forti proprio nei primi turni. Conclusa invece la corsa del 4.6 Manuele Andrea Cesaro del Caorle, che ha accusato le fatiche delle 6 vittorie.

Le gare di oggi: alle 16 Mandarà-Gherbassi, alle 18 Nicole Scalvini-Bianca Del Sal; 19 vincente Mandarà- Sgherbassi contro Andrea Zocca; match clou verso le 19.30 tra Basilone e Scola.