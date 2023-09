Tennis, Basilone vince il tricolore under 11 di doppio con Tommaso Pantò

Il bibionese Nicolas Lyam Basilone sta giocando a Reggio Emilia le sue prime finali nazionali da classificato. Dopo tutti i tornei vinti come Next Gen e non potendo avere fino all’under 12 un ranking, finalmente sono arrivati i numeri e la classifica nazionale.

È accreditato come testa di serie numero 3 nel singolo, mentre nel doppio assieme a Tommaso Pantò si trovavano favoriti, essendo entrambi 3.3. Infatti oggi, alle 14.30 nella finale di doppio, guadagnata dopo 3 incontri vinti tutti in due set, si sono aggiudicati il tricolore contro i numeri due Piazzolla e Condorelli per 6/2 6/0.

Ma è il singolo quello più gratificante che da merito all’individualità tecnica. Sono da 3 anni che al vertice si trovano i soliti giocatori, i più forti nazionali e tra questi il giocatore veneziano. Quest’anno la new entry è proprio il pugliese Piazzolla, che oltre al singolo giocherà la finale del doppio.

Basilone dal 28 agosto si trova a Reggio e ha disputato nel singolo i seguenti incontri vinti in due set. Con il reggino Federico Toscano, con il romano Flavio Vidiri e con il toscano Ianis Alberto Cruceru. Basilone ha aggiunto anche la vittoria del singolo contro il barlettano Michele Piazzolla con un doppio 6/1. Domenica alle 09.30 si giocherà la finale proprio contro il suo compagno di doppio Tommaso Pantò.