Tennis, Basilone vince il torneo internazionale a Maglie

Nicolas Lyam Basilone non ha potuto ritirare il premio il 25 aprile a Palazzo Ducale, conferitogli per essere un’eccellenza dello sport veneziano e metropolitano. Premio ambito, ma come tutti i tennisti quando un torneo è stato programmato, salvo inconvenienti fisici, va onorato. Anche perché Lyam si trovava ad oltre un migliaio di chilometri, a Maglie, in provincia di Lecce, per disputare il torneo Tennis Europe under 12 massimo grado, dove nemmeno a dirlo è arrivato fino in fondo. Primo posto nel singolo ed anche nel doppio in coppia con Federico Garbero che si sta allenando a Vicenza.

Il campione italiano under 11 si trovava in Puglia dal 22 aprile e qui, in questo circuito, non ci sono teste di serie. Nessun favoritismo, ma tutti quelli che ha incontrato Basilone sono saltati come birilli con la palla da bowling, almeno nei primi turni. Nel primo incontro è toccato ad Emilio Oliaro della Canottieri Casale, uno dei club più blasonati, poi pratica conclusa in due set con Federico Toscano di Reggio Calabria. Due set anche con il toscano di Lucca Ianis Alberto Cruceru.

In semifinale un avversario già incontrato in questi due anni di agonismo nazionale, Giovanni Di Leva, altro giocatore reggino, che al suo quarto incontro arrivava in non buone condizioni fisiche e dopo nemmeno un game dava il pass a Basilone per la finale.

Finale degna delle aspettative che non venivano deluse. Ultimo incontro con lo statunitense Aston Mansell che riusciva a strappargli un set. Primo set vinto da Basilone per 6/1, secondo set in favore dell’americano per 6/1 ed altro 6/1 però in favore dell’italiano, che porta il suo bilancio a 9 vittorie e zero sconfitte. Internazionalmente Basilone nel 2024 ha un bilancio di 12 vittorie e 3 sconfitte.