Bibione: grande partecipazione alla sesta edizione “Pedalata per la vita”

Una manifestazione "a pedali" per raccogliere fondi per la ricerca sulla fibrosi cistica. Allo studio una molecola che potrebbe migliorare la vita di migliaia di persone

Grande successo per la sesta edizione dell’evento “Pedalata per la vita”. Oltre 700 persone in bicicletta hanno partecipato al raduno cicloturistico organizzato dall’Associazione Noleggiatori Bibione, in collaborazione con il Comune di San Michele al Tagliamento, Confcommercio Delegazione Bibione e le associazioni di categoria bibionesi, che anche quest’anno ha raccolto fondi per la ricerca e la cura della Fibrosi Cistica.

Il sindaco

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di San Michele al T./Bibione Codognotto: “una manifestazione ricca di significato e per l’occasione abbiamo voluto porre l’attenzione su una malattia che colpisce la giovane età, la fibrosi cistica. Un bambino ogni 4mila nati ha questo problema. Durante il tragitto i nostri partecipanti hanno potuto riscoprire angoli di rara bellezza del nostro territorio”.

Una molecola che può cambiare la vita

Importanti sono le novità sulla cura della fibrosi cistica come illustrato da Massimo Maschio dirigente medico al Reparto di Pneumologia e Fibrosi Cistica all’ospedale Materno Infantile Burlo Garofolo di Trieste, che ha posto l’attenzione sull’importanza di una molecola che potrà migliorare notevolmente la vita delle persone colpite da fibrosi cistica.

Il presidente del moto club

Massimo Zamparo presidente del Moto Club Bibione ha sottolineato: “E’ stata una giornata di grande sensibilità e partecipazione. Anche quest’anno è stata fondamentale la raccolta fondi e la grande attenzione dedicata ad una malattia grave e diffusa come la fibrosi cistica”.