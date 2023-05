I Black Lions Venezia della Polisportiva Terraglio conquistano lo scudetto

I Black Lions Venezia della Polisportiva Terraglio conquistano il quarto Scudetto della loro storia dopo una Finale infinita contro gli Sharks Monza, poco meno di due ore di gioco intensissimo deciso dalla lotteria dei rigori al termine di una serie lunga 17 tiri, un saliscendi di emozioni fortissime che ha unito pubblico e giocatori in un momento sportivo ed umano di rara intensità.

Gara durissima nei suoi quattro quarti, quella andata in scena sul parquet del Bella Italia Efa Village di Lignano sabbiadoro: una finale degna di questo nome con due squadre andare a confrontarsi giocando un hockey radicalmente diverso, quello degli squali più basato su difesa e contropiede, quello dei Black Lions più spinto su un attacco strutturato in entrambi i casi agonisticamente ed emotivamente di altissimo livello.

Quattro le reti per parte messe a segno prima dei supplementari, uno stillicidio di 10 minuti aggiuntivi con la formula vietata ai deboli di cuore del Golden Goal al termine dei quali il risultato non ha cambiato padrone decretando la necessità dei rigori.