Il calendario play off e play out delle squadre veneziane della serie C di tennis

Domenica 23 aprile il team rosa del Green Garden è stato sorteggiato contro le veronesi dell’At Verona e giocherà in casa alle ore 10.00. Se vince giocherà il 30/4 contro la vincente tra Ct Vicenza e Tc Cerea. Un'ulteriore vittoria le proietterà nel draw nazionale contro una formazione di un’altra regione che ambirà anch’essa alla promozione.

Bisogna attendere successivamente quale sarà la formazione interessata agli scontri e si vedrà nel calendario nazionale. Ma in via Asseggiano a Mestre il morale è alto e trepidante è l’attesa del primo step che si consumerà tra le mura amiche con il sostegno del tifo di casa.

Sorteggio dei play out anche per il Tc Mestre. La formazione maschile mestrina li vedrà opposti il 23/4 in casa contro la formazione veronese del Cerea. In caso di vittoria il team di via Olimpia manterrà la serie C 2024.

Prossimi tornei individuali ai quali iscriversi: