Canoa, i veneziani fanno incetta di medaglie ai campionati under 23

Dopo il successo dell’ottavo posto in finale ai mondiali under 23 di Auronzo di Cadore nel K4 500, i due veneziani Nicolò Volo e Riccardo Baldan fanno incetta di medaglie ai campionati italiani under 23 che si sono svolti dal 4 al 6 agosto al lago di Albano a Castel Gandolfo, in provincia di Roma.

Nel primo giorno si è disputata la distanza dei 1000 metri e Volo è riuscito a raggiungere il secondo scalino del podio nel k2 1000 sotto una pioggia incessante e venti che soffiavano fino a 50 chilometri orari. Nel secondo giorno di gare i due veneziani si aggiudicano la prima medaglia d’oro nella distanza olimpica k2 500; ancora medaglia iridata nel k4 500 per Volo e nel K1 500 per Baldan.

I due ragazzi non si accontentano e vanno a prendersi l’oro anche nella terza giornata di gare nel k4 200, poi Baldan nel singolo conquista il bronzo e così pure Volo nel doppio. E la stagione non è ancora terminata: i due giovani atleti, in forza agli Ottagoni Cremona e allenati dall’olimpionico Franco Benedini, affronteranno l’ultima sfida del 2023 nei campionati assoluti che si terranno all’Idroscalo di Milano dal 15 al 17 settembre.