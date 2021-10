Tennis: Canottieri Mestre sugli scudi

Grande successo per il torneo Over 50 e Lady 45

La squadra Over 50 dopo aver dominato neo girone di qualificazione, è approdata alla fase finale ad eliminazione diretta, imbattuti, hanno raggiunto la finale che disputeranno Sabato 9 Ottobre alle ore 15.00 sui campi dell'altra finalista T.c. Volpago. Componenti della squadra: il capitano maestro Cavaldoro, Berton, De Poli e Tegon.

Le Lady

Stesso percorso anche delle lady 45 che disputeranno la finale Sabato 9 Ottobre sui campi della Canottieri Mestre, componenti della squadra, Bottacin L. Morucchio L. Faraguna E. Simoncello F- Traini S.

Lavori in corso

Seppur in fase di ristrutturazione interna per il rinnovamneto del circolo, continua l'attività tennistica, con l'avvio della scuola giovanile diretta dal maestro Cristiano Cavaldoro e dalla istrutrice Laura Morucchio, la conclusione dei tornei sociali e la disputa di due rodei, uno in ottobre e l'altro in novembre.