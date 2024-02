Tennis, alla Canottieri Mestre comandano Filippo Violato e Lorena Rebeschini

Alla Canottieri Mestre si è concluso il rodeo di 4^ categoria con 40 players coordinati da Costantino Zorico. Nel maschile, finale tutta Canottieri. Si impone Filippo Violato sulla sorpresa Filippo Orlandi. Finale tirata ed onorata dai due giovani locali, dove sulla carta era favorito Violato, che poi al terzo set effettivamente è riuscito a vincere per 10-6. Ma Orlandi per arrivare all’ultima gara con Violato ha dovuto vincere ben 5 gare, travestendosi da mina vagante. Bronzi per Federico Splendore del Noventa Vicentina e per Giacomo Codolo del Green Garden. In evidenza anche l’home player Claudio Gheller con 3 vittorie.

Nel femminile finale tutta trevigiana. Vince Lorena Rebeschini dell’Istrana col brivido del terzo set per 11-9 sulla veterana Laura Calbucci. Terze piazze per la beniamina di casa Francesca Simoncello e per l’under 18 patavina Anna Fantin. In evidenza l’under 14 dello Sporting Mestre Veronica Ballarini che per poco non sgambettava la finalista.

