A Cesenatico la Polisportiva Bissuola calcio a 5 bissa il tricolore CSI

A Cesenatico un altro titolo italiano di calcio a 5 a Venezia: lo scudetto under 14 CSI rimane in Veneto ben saldo sul petto, per il secondo anno consecutivo. È sulle maglie del Futsal Bissuola 1987, la società storica di calcio a 5 più longeva della provincia.

Una squadra giovanissima quella gialloblu con moltissimi ragazzi al primo anno di categoria, che approdano a queste finali nazionali per difendere il tricolore conquistato lo scorso anno dai propri compagni più grandi. Cambiano gli orchestrali, ma la musica rimane sempre la stessa: successo del Bissuola.

Una prima fase con un girone di ferro, con i vice campioni d'Italia del Levante Caprarica (Lecce, Puglia) e il forte Asd Orione Ognissanti (Roma, Lazio), squadra composta per il 99% di ragazzi del 2010 e quindi all'ultimo anno di categoria. In questa fase gli Snakes Gialloblu superano i pugliesi per 3-1, mentre subiscono la rimonta dei laziali che passano per 4-3 nel tempo di recupero.

Semifinale vede il derby veneto contro la Virtus Castelfranco, dove i ragazzi guidati da mister Diego Visentini si impongono con merito per 2-0 staccando il pass per la finalissima. Ultimo atto che vede ancora opposte Futsal Bissuola 1987 e ASD Orione Ognissanti (che in semifinale ha superato i campani della Virtus Partenopea per 9-5), ma questa volta l'epilogo è diverso: i giovanissimi veneziani dimostrano una crescita costante all'interno della manifestazione sfoderando una prestazione importante. Vittoria per 4-1 e bis tricolore per i campioni d'Italia in carica.

Ennesimo risultato assolutamente di prestigio per la Polisportiva Bissuola del presidente Roberto De Giovanni, a conferma della bontà del lavoro di tecnici e staff e dell'attenzione a tutto tondo che la società continua ad avere per i giovani.

Di seguito i ragazzi campioni d'Italia under 14 2023-24. Portieri: Mattia Bonamore (2010), Michele Basso (2012), Leonardo De Marchi (2012). Giocatori di movimento: Leonardo Jeong (2011 capitano), i classe 2010: Federico Preve (vice capitano), Matteo Pianura, Danilo Palma; i classe 2011: Christian Piva, Samuele Da Lio, Alex Borelli, Tommaso Rossi, Samuele Zampedri, Alessandro Rubrini, Mirko Kareem, Daniel Urga, Silvia Rossi. Staff Tecnico: Diego Visentini (allenatore), Massimiliano Seibal (v. allenatore), Lisa Cecchinato (Prep. Atletico), Lorenzo Barbieri e Federico Regini (Prep. Portieri). Staff Accompagnatori: Alessio Zanardo, Nicola Basso, Federico Bonamore, Marco Memo. Direttore Tecnico: Nicola Paglianti.