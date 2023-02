Tennis, gli esiti del torneo Tpra "Road to Rome" al Green Garden

Al Green Garden di Mestre nel fine settimana s è svolto il torneo Tpra Road to Rome. Maschile entry level under 50 e femminile all star per giocatrici fino alle 4.2. Nel maschile affermazione di Riccardo Anoè del Green Garden. Al secondo posto Stefano Zanardo del Trebaseleghe. Nel femminile podio tutto della società di casa con Matilde Pitteri, Rachele Tono e Benedetta Niero.

Iniziato nel frattempo al Republic di Jesolo per giocatori di 4ª categoria il torneo Ibi fase provinciale, singolo e doppio maschile dal che si concluderà entro il 12 marzo. Sono 32 gli iscritti coordinati da Alessandro Mior.

Prossimi tornei in provincia di Venezia