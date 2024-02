Tennis, gli esiti del rodeo giovanile al Republic di Jesolo

Al Republic di Jesolo nei playit coordinati da Alessandro Mior, 40 giovani provenienti da 8 province diverse hanno dato spettacolo. Nell’under 12 maschile Rocco Zampieri del Plebiscito di Padova ha fatto tabula rasa facendo vedere che è di un’altra categoria. L’ultimo a cercare di contrastarlo è stato Lorenzo Miron del Bassano. Terzi posti per il fratello del vincitore Giovanni e per il trevigiano Giovanni David Buckland Sanders dell’Eurosporting.

Nell’under 16 abbastanza agevole la vittoria del favorito 3.3 Sebastiano Pozzani, veronese del Garda Calcio, che in finale ha messo al secondo posto Gianluca Biondo trentino del Pergine di Valsugana. Bronzi per Pietro Martin under 14 del Bassano e per Francesco Zagatti suo coetaneo del Tc Mestre.

Nel femminile under 12 la trevigiana nazionale, Agata Buzzo quest’anno al Tc Padova, partita dai blocchi di partenza al suo primo anno di under 12, ha già fatto vedere che la quarta categoria le sta un po’ stretta. Se ne sono accorte quelle che hanno giocato assieme tra le quali Isabella Martinelli, goriziana del Ronchi. Nell’under 16, draw non molto partecipato, ma che ha dato soddisfazione alla triestina Ivana Zorn. Secondo posto per la giocatrice di casa Alessia Svalduz.