Tennis, risultati del torneo Hot Shot di Spinea

Concluso all’Arca 974 di Spinea il torneo Hot Shot per giovani dai 10 ai 16 anni con incontri di singolo e doppi anche misti, con ben 11 draws. Erano 107 i giovani tennisti in lizza. Questi i verdetti. Nell’under 10 Matteo Rinuncini del Conselve con Federico Borgo del San Paolo di Padova; nell’under 12 Alessandro Ongarato del Lotario Monti di Camposampiero con Antonio Borgo del San Paolo.

Nell’under 14 su 25 concorrenti si aggiudica il seeding Edoardo Nicoletti con un doppio 6/3 con Edoardo Voltarel entrambi del Plebiscito. Terzi Robert Iorga under 12 dei cominali di Vicenza e Nicolo Bugin dello Sporting Mestre. Nell’under 16 Kareem Radwan del Tc Venezia in due set sul pari classifica Luca Cardone del Cuneo.

Nel femminile per l’under 10 Giulia Agostini del Tennis Paola con Francesca D’Incà del Sedico. Nell’under 12 Elisa Agostini del Belluno con Anna Schiavetto del Dlf di Treviso. Nell’under 14 Maria Vittoria Franzoi del Tc Mestre in due set opposta a Beatrice dal Bello del Silea. Nell’under 16 Adele Montagnini 3.2 del San Giovanni Lupatoto in due set sulla giocatrice di casa Anna Barindelli 3.5.

Nei doppi disputati, per quello maschile è stato disputato dagli under 16, tutto di spessore è stato un affare tra club. L’ha spuntata la Canottieri Padova sull’Eurosporting di Treviso. Partita emozionante conclusasi al terzo set in favore di Benedetti e Zampieron contro Archenti e Martini. Nel doppio femminile successo in due set della coppia veneziana Demin-Barindelli contro quella patavina Santi-Pavanello. Il misto è andato al duo veronese Montagnini-Modenese su quello di casa Forcato Barindelli.

A Noventa di Piave iniziato il 6° Memorial Vazzoler, competizione maschile fino ai 2.5 con chiusura prevista il 4/9. Conduce Mario Rossetto con la supervisione di Diego Pierluigi Boer. Cinque le gare della sessione mattutina e sei in quella pomeridiana, dove a confronto ci sono i neofiti di 4^ categoria, dove le iscrizioni si sono concluse a 86. Per le altre categorie, iscrizioni ancora aperte, ma limitate fino ai 120 partecipanti.

Al Ca’ del Moro al Lido di Venezia in Via Parri Open Mechanic Sistem con draw maschile. Diretto da Eugenio Bologna e supervisione del vicentino Fabio Giaretta. Le iscrizioni dei giocatori top player si stanno chiudendo in data odierna. Intanto la competizione è iniziata con 50 in lizza e le gare odierne vanno dalle 10 alle 18.30. Open maschile e femminile a Portogruaro dal 26/8 al 13/9 diretto da Umberto Gerolin con la supervisione di Rinaldo Tassile con 3.000€ di montepremi. Iscrizioni fino ai 3.5 entro il 24/8 per gli altri da definire.

Per i giovani a Bibione la Junior Cup dal 27/8 al 4/9 dagli 8 ai 16 anni, diretta da Jury Basilone. Iscrizioni entro le 12 del 25/8. A Camponogara Torneo di 4^ categoria maschile dal 27/8 al 11/9, iscrizioni entro le ore 12 del 25/8. A Scorzè torneo di 3^ femminile dal 27/8 al 4/9 iscrizioni entro le ore 12 del 25/8. Al Tc Dolo torneo giovanile dai 12 ai 16 dal 27/8 al 4/9, dirige Micaela Barbuni, iscrizioni entro le ore 12 del 25/8.