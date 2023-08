Tennis, gli esiti del torneo di terza categoria di Portogruaro

Concluso nella mattinata di domenica 30 luglio a Portogruaro il torneo di 3^ categoria fino ai 3.4 maschile e femminile fino alle 3.1. Erano in 118 agli ordini di Rolando Cappelletto e Rinaldo Tassile.

Questi gli esiti. Nel maschile finale tutta tra giovani dove ha prevalso Jason Vocale del Tc Brugnera con un doppio 6/4 sul giocatore dell’Eurosporting di Cordenons Carlo Enrico Muz. Terzi posti per Riccardo Bergamaschi del Tennis Carvico e per Enrico Carnelos del Linus di Pordenone.

Nel femminile Giulia Peres del Modus di Udine che ha messo al secondo posto la portogruarese Camilla Gaiardo con tessera del Pordenone. Terzi posti per Maria Margherita Rigato trevigiana dello Sporting Life Center di Breda e per Alessia Baraldo del San Vito di Pordenone.

Nel doppio maschile successo tutto dei giocatori di casa Carlo Pavanati e Leonardo Gaiardo sul duo del Fossalta di Portogruaro composto da Corrado Mezzavilla e Andrea Spinato.

«È stato un bel torneo - commenta il presidente del Tc Portogruaro, Mauro Bruno Rettore -, che ha messo in evidenza quanto di meglio ci sia in fatto di giocatori, e nell’immediato circondario e dalle province limitrofe». Questo torneo è stato un apripista per l’Open Banca Prealpi che si terrà dal 25 agosto al 12 settembre. Saranno 3 settimane di incontri intensi che metteranno di fronte, grazie al montepremi di 5.000 euro, tennisti e tenniste provenienti da varie regioni.