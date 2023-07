Tennis, gli esiti del torneo "Fornea Impianti" di Camponogara

A Camponogara concluso il 3º maschile Fornea Impianti con 73 giocatori coordinati da Alessandra Gislon. Su tutti Matteo Antonio Zampieron under 18 della Canottieri Padova. Nel derby tutto patavino ha ingaggiato una bella e tirata partita contro Francesco Zirbi del Plebiscito. Il punteggio a favore di Zampieron 2/6 6/2 7/6 vedeva protrarsi il definitivo tie-break del terzo set in equilibrio, dove il giocatore della Canottieri si imponeva per 10-8.

Terzi posti per Francesco Piersanto Marangon vicentino dei Comunali e per il chioggiotto Eugenio Boscolo Bello Sacchi. In evidenza nel main draw il 4.2 Tommaso Dal Fiore del Brenta Sport.

I tornei nel Veneziano

Fino al 29 luglio allo Sporting Mestre di Via Terraglio, 14° Memorial Ermanno Orler, Open maschile. Sono 86 i giocatori a confronto coordinati da Simone Zucchetti. Maindraw giunto agli ottavi con i seguenti abbinamenti: Comuzzi-Buffa, De Nardi-Pezzato, Rampazzo-Menegazzo, Opi-Scapolo e Baretta-Lovato. Tds Francesco Salviato del Bassano Nicola Ghedin trevigiano con tessera del Palladio ‘98 di Vicenza. Outsider Gschwendtner Jeremy Henri del Green Garden a quota 3 Open ed una finale

Fino al 30 luglio a Portogruaro torneo di 3ª fino ai 3.4 maschile e 3.1 femminile singolari. Doppio maschile fino ai 3.4. Sono 118 i giocatori agli ordini di Rinaldo Tassile

Fino all'1 agosto alla Canottieri Mestre torneo giovanile Memorial Guido Donzella dai 12 ai 16 anni, con 77 giocatori coordinati da Costantino Zorico

Tornei con iscrizioni aperte