Tennis, gli esiti dell'Open Mechanic System

A Ca’ del Moro al Lido di Venezia l’Open Mechanic System è dell’Altoatesino Joanas Greif. Draw maschile composto da una cinquantina di tennisti è stato diretto da Eugenio Bologna con la supervisione del vicentino Fabio Giaretta. La kermesse di Via Parri è iniziata il 19/8 e si è conclusa come da programma il 28/8 senza una vera e propria finale, causa l’indisposizione del numero uno Nicola Ghedin. Protocollo comunque rispettato che vedeva giungere in elicottero il finalista che veniva premiato dallo staff.

Al primo posto quindi Jonas Greif 2.4 del Tc Bolzano, secondo Nicola Ghedin 2.2 della Canottieri Padova, terzi Tommaso Cerchi 2.5 dell’Amp di Pavia ed il milanese 2.4 Boris Sarritzu. Si è distinto nel main draw Cesare Gabrieli dello Sporting Magi di Ponte della Priula.

A Noventa di Piave il 6° Memorial Vazzoler è giunto alla conclusione del tabellone di 3^. Competizione maschile fino ai 2.5 con chiusura prevista il 4/9. Conduce Mario Rossetto con la supervisione di Diego Pierluigi Boer. Le gare di oggi sono 4 ed iniziano alle 19. Alvise Finesso-Francesco Marangon e Filippo Mioni con il giocatore di casa Mauro Borcini. Alle 21 Jani Tomulic con Federico Drusian e molto atteso lo scontro tra maestri, quello di casa Alberto Bovolenta e Alberto Luigi Saccà della Barchessa di casale sul Sile. Main draw retto dai due cugini Angelo Rossi dell’Eurosporting Tv e Gregorio De Gasper del Tc Padova.

Open maschile e femminile a Portogruaro iniziato il 26/8 al 13/9 diretto da Umberto Gerolin con la supervisione di Rinaldo Tassile con 3.000€ di montepremi. Sono 139 gli iscritti attuali e mancano ancora due giorni per i top players. Per i giovani a Bibione la Junior Cup è iniziata il 27/8 al 4/9 dagli 8 ai 16 anni, diretta da Jury Basilone. A Camponogara Torneo di 4^ categoria maschile iniziato il 27/8 fino al 11/9 con 74 contendenti. A Scorzè torneo di 3^ femminile iniziato il 27/8 fino al 4/9 con due dozzine di tenniste al via.

Iniziato al Tc Dolo torneo con ben 105 giovani dai 12 ai 16 anni dal 27/8 fino al 4/9, dirige Micaela Barbuni. A Porto Santamargherita torneo di 4^ categoria maschile e femminile dal 3 al 17 Settembre iscrizioni entro le ore 12 del 1 Settembre. A Mirano torneo di 3^ maschile e femminile dal 3 al 14/9 iscrizioni fino alle ore 12 del 1/9. A Mira dal 3 al 14/9 torneo giovanile trofeo LSG Lavanderia dai 10 ai 16 anni. Dal 3 al 11/9 a Spinea Don’t Stop me now per giocatori di 4^ categoria, iscrizioni fino alle ore 12 del 1/9.