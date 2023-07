Tennis, gli esiti del torneo al Venice Sporting Center

Concluso allo Sporting Venice Center della Polisportiva Bissuola il torneo di 4ª categoria maschile. Nicolò Bugin dello Sporting Mestre, da favorito del seeding, dopo aver raggiunto la finale è incocciato con l’esperto Giovanni Dal Monego. L’opitergino faceva suo l’incontro di finale portando a 30 i suoi successi in carriera.

Ma l’under 16 mestrino non ha affatto sfigurato, anzi in molte occasioni ha messo in seria difficoltà il 57enne trevigiano. Dal Monego ha sempre controllato l’incontro, rischiando di più nel secondo set, quando l’ambiente si è fatto sempre più rovente sia per l’ottima progressione atletica di Bugin sia per la calura meridiana che stava incalzando.

La competizione, diretta da Federico Pollini con supervisione di Riccardo Sacco, ha assegnato i terzi posti di Lorenzo Marchiante che è riuscito nella semifinale a portare il vincitore al terzo set e per un altro veterano del tennis Nicola Petani dell’Arca di Spinea. Gli fa eco il suo compagno di club Luca Livieri che sta cogliendo parecchi successi e che proprio nei sintetici dello Venice Sporting Center ha già confezionato parecchie vittorie.